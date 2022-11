Altruismo por la inclusión en Yucatán

Con el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad que tienen algún tipo de talento en la cultura y las artes, el próximo 24 de noviembre se llevará a cabo el evento “Donde los sueños no tienen límite”, con el cual la joven yucateca Aranza Castillo busca darle a los inscritos en la convocatoria un espacio para la expresión y con ello recaudar fondos en favor del CRIT Yucatán.

Aranza Castillo, organizadora del evento

¿Qué es “Donde los sueños no tienen límite”?

Es un evento que se va a realizar el próximo 24 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Olimpo, el cual consiste en una muestra de talento inclusivo para personas con discapacidad o sin ella.

¿Cuál es el objetivo?

Se trata de mostrar a través del arte y las diversas expresiones artísticas el cómo las personas pueden desarrollarse en nuestra sociedad y cómo se busca cada día una mayor inclusión de todas las personas en nuestra comunidad.

¿Cómo surge?

Desde que era niña me interesé en realizar acciones dirigidas hacia las personas con discapacidad, para lograr su inclusión en la sociedad. Este trabajo lo planeé como resultado de mi programa “En confianza con Aranza”, en el cual he entrevistado a muchas personas con discapacidad que son sumamente talentosos.

¿Qué talentos podremos ver?

Cuando comencé a conocer a muchas personas con discapacidad y me contaban su historia, lo que hacían y lo que son capaces de hacer, es que me vino la idea de realizar una muestra de talentos, con canto, teatro, música, danza, stand up, entre otras.

¿Todavía pueden participar?

Sí está abierta la convocatoria y ha sido exitosa, hasta el momento tenemos inscritos personas desde seis hasta 51 años. En caso de que no llegaran a alcanzar cupo dentro de la convocatoria, el próximo año también haremos la segunda muestra de talento inclusivo, porque el objetivo es otorgar una plataforma para que puedan expresar sus habilidades y capacidades.

¿Qué requieren estas personas?

Las personas con discapacidad no requieren nada más que inclusión, porque son capaces de todo, de trabajar, de desplazarse, de valerse por sí mismos, pero necesitan un piso parejo con el resto de la sociedad, cosas tan simples como una rampa de acceso, educación garantizada, capacitación en lenguaje de señas, documentos en sistema braille, entre otras cosas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el evento?

El costo de los boletos es de 120 pesos y se pueden adquirir a través de mi facebook, donde me encuentran como Aranza Castillo. Como es un evento altruista el total del costo de los boletos será donado a beneficio del CRIT Yucatán, por lo que esperamos que sea del interés de muchas personas para que se llene el auditorio.

