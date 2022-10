Alexis se recupera tras presunta brutalidad policiaca en Yucatán

Luego de ser operado para sanar una fisura que tenía en la mandíbula, el joven yucateco Alexis Polanco Mian continúa en medio de su proceso de recuperación, que hasta el momento le impide comer alimentos sólidos, hablar y mucho menos trabajar.

Como informamos en La Verdad Noticias, el sábado 6 de agosto derrapó en la carretera que conecta la comisaría de Nolo con Yaxkukul y ahí fue donde los elementos lo subieron a una patrulla y lo llevaron a los separos.

Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, el joven de 21 años de edad, resultó con lesiones en el rostro, entre las que se encontraba una fisura en el lado izquierdo de la mandíbula, por el que fue operado el pasado 30 de agosto.

Desde ese día le colocaron un aparato metálico que le impide mover la mandíbula, por lo tanto no puede hablar, comer, ni realizar labores que conlleven esfuerzo físico. El próximo viernes cumple dos meses con este artefacto que solo le permite comer licuados y por el que cada 15 días ha tenido que viajar a Mérida para su revisión.

La evolución de su hueso es favorable, según el médico que lo atiende. Por ello, se le retirará parte del aparato y será reemplazado por ligas de goma. Ahora podrá comer alimentos blandos como verduras hervidas, gelatinas y otros similares.

Las lesiones que tenía en la mano y en el pómulo ya sanaron, solo hace falta la mandíbula.

“Mientras Alexis no está trabajando y nosotros seguimos gastando, los medicamentos cuando le da dolor nosotros lo pagamos, las placas que le sacamos la semana pasada nosotros la pagamos”, reprochó su madre Rosa María Mian, quien aseguró que a más de dos meses de las lesiones de su hijo, el Ayuntamiento de Tixkokob no le ha abierto las puertas para explicar lo que realmente pasó en las celdas de la cárcel pública municipal.

En cuanto a las investigaciones, la madre del joven afectado indicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) de Yucatán acudió al municipio a entrevistar a los elementos municipales y en la dependencia dieron como excusa que Alexis ya estaba lesionado previo a derrapar, lo que contradice el relato que le dieron a su madre cuando le avisaron sobre su detención.

Investigación sin avances

Alexis presuntamente fue agredido por Policías Municipales de Tixkokob

Por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rosa María dijo que la carpeta de investigación 2381/2022 en la que se integra la denuncia por una supuesta agresión de los policías municipales contra su hijo, permanece detenida y los fiscales “Luis” y “Diego”, encargados de hacer las averiguaciones, no la atienden ni devuelven sus llamadas.

“¿Sabes cuántas vueltas ya me hicieron dar? que un día no están, que otro día no tienen tiempo, que si no llevan la carpeta de investigación, mi marido ya me dijo que deje de perder el tiempo, pero todo lo que ya perdimos ¿quien nos lo va a pagar?”, indicó la madre de Alexis.

Mientras tanto, la familia Polanco Mian mínimo espera que la moto con la que su hijo fue detenido y de la cual no saben nada desde hace más de dos meses, les sea entregada por la Fiscalía con el aval de las facturas que demostraron su propiedad, ya que la Policía Municipal de Tixkokob dice no tenerla en sus manos.

