Alertan sobre un hombre en Tinder que violentó a una joven de Mérida

A través de redes sociales, una joven de Mérida expuso a un hombre que conoció en la plataforma Tinder, quien en un momento dado se puso violento y casi la viola.

La denuncia fue hecha por una usuaria de las redes sociales que se hace llamar Kim Kima, quien dijo que es el relato de una amiga que por miedo a contar lo que ocurrió decide que su historia se difunda a través de redes.

Según el relato, la joven conoció a un hombre que se hace llamar Micah Feldkamp, quien pese a ser extrangero reside en la ciudad de Mérida.

De acuerdo con el relato, el sujeto invitó a la joven a una cafetería por lo cual aceptó, sin embargo dice que terminaron comiendo en una pizzería.

La joven compartió la historia a través de un grupo de facebook.

La joven asegura que ‘todo pintaba bien’, incluso señaló que le pareció ‘super chill’, sin embargo cuando se retiraron de la pizzería, el hombre la invitó a caminar, a lo cual aceptó, sin pensar que a unos 150 metros del lugar estaba su casa.

Al llegar a su casa, el joven abrió la puerta y le dijo ‘aquí es’.

‘Yo me saque de onda porque no pensé que se refería a ir a su casa’, relata.

Y pesé a que le pareció extraño decidió entrar a la casa, ya que para este momento le había visto lo malo y se ‘veía muy buena onda’.

Estando en la casa todo parecía ir mejor, ya que el hombre sacó su guitarra y le tocó unas 3 a 4 canciones, vieron televisión y ya pasada una hora, el joven la besó y ‘evidentemente quería más a lo cual yo le dije que no’, señaló la joven, sin saber que el infierno se desataría.

Sujeto de Tinder forcejeó con joven de Mérida

El sujeto comenzó a hablar en inglés para intimidar a la joven.

Luego de que la joven se negó, el sujeto comenzó a forcejear con ella, sin embargo se logró zafar y en medio del susto, le dijo al hombre que iría al baño, tomando su teléfono, sin embargo el sujeto se lo arrebató y lo tiró al otro extremo de su cama.

Asustada, la joven se movió hacia la cocina, donde él la ‘acorraló en una pared agarrándome con fuerza del cuello y brazos’ y comenzó a hablar en inglés.

‘¿Qué creíste que iba a pasar yendo a una cita con un desconocido, a su casa, a su cuarto y vestida así? Don’t fuck with me I’m stronger than you’.

La joven temerosa le preguntó si se trataba de una broma y le indicó que estaba muy sacada de onda y él sólo le dijo que lo sabía.

Ante la situación y temiendo lo pero la joven buscaba hacer tiempo y pidió un vaso de agua, sin embargo como las manos le temblaban se le cayó encima, mientras pensaba si gritaba o que pasaría sin intentaba escapar.

‘Son fracciones de segundo en las que piensas las cosas, entonces decidí que no iba a dejar que esta persona me diera una experiencia que me traumaría de por vida y las cosas pudieran ponerse horribles, entonces accedí a estar con él’, manifestó

Compartió fotos del perfil del hombre.

Después de acceder a lo que el hombre quería, su actitud cambió por completo e incluso la joven asegura que se portó ‘lindo’, incluso le aconsejó tener cuidado rumbo a su casa porque hay mucha gente muy mala que pueden poner algo en su bebida y que él nunca la lastimaría.

Finalmente el sujeto le pidió un uber a casa de la joven y salió a despedir a la mujer como si fueran novios.

En su denuncia compartió incluso la dirección del café que se encuentra cerca de la casa del hombre..

Cabe destacar que la joven destacó que ella pudo haber negándose a entrar a la vivienda del sujeto y así evitarse esa mala experiencia, sin embargo no quería que alguien más pudiera pasar por lo que ella pasó y ya que el sujeto sigue a varias usuarias de Mérida, decidió difundir la foto del perfil de Tinder para alertar a otras jóvenes.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!