Alertan sobre el daño de cigarros piratas en Yucatán

Hay más de 50 marcas de cajetillas asiáticas que circulan en la entidad

ALERTA POR CIGARRILLOS “PIRATA”

El consumo dees más letal que el de los tradicionales, principalmente para los fumadores pasivos, debido a que son elaborados con arcilla, madera y cantidades altas de plomo arsénico, materiales que dañan altamente el organismo humano, advirtió el doctor Manuel Ruiz, subdirector de Salud Mental de los Servicios de Salud del gobierno del Estado. Agregó que desde hace años se puso en marcha una campaña para evitar el, a fin de proteger a las personas que no lo acostumbran. Aunque se trata de unacomo el alcohol “socialmente aceptable y con el paso de los años hemos visto cuánto daño hace a la salud”. Por ello, dijo, es importante concientizar y responsabilizar a la población sobre los daños que puede causar, ya que haymédicas como cáncer en el pulmón, cáncer en el sistema digestivo, cáncer de lengua que puede surgir a consecuencia de fumar tabaco. Lo peor del caso, es que no tienen que ser cigarros “chafas” o piratas, pues el tabaco en general es el que lesiona físicamente al ser humano. Señaló que con lade los edificios libres de tabaco, que ha sido una campaña exitosa, se ha logrado el respeto a la población no fumadora. En el Estado somos parte del equipo que certifica los inmuebles, por lo que invitamos a diversas instituciones a que tengan sus edificios libres del humo del tabaco. Es para proteger a las personas que no fuman activamente “si estamos encerrados en un cuarto donde todos estén fumando y hay gente que no fuma, ese es un fumador pasivo, de alguna forma está respirando el humo del tabaco que otras personas que están fumando, explicó.Por su parte, el presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, José Alpuche Canto, alertó sobre la venta de cigarros asiáticos y clonados de marcas internacionales en Mérida. Dijo que desde Quintana Roo llegan a Yucatán varias variedades deque ponen en riesgo la vida de los consumidores. La cajetilla de cigarros clonados se vendía en 33 pesos en los primeros meses de 2011 y antes de terminar 2016 llegó a 38 pesos, pero al iniciar 2017 alcanzó los 42 pesos. Como se trata de productos ilegales, se estima que provocan un daño aproximado a los 6 mil millones de pesos anuales. Respecto a los cigarros “pirata” conocidos como “copias” o “económicos” explicó que cuestan 16 pesos, tanto los rojos, verdes o mentolados, pero hay tiendas que los venden hasta en 20 pesos. Agrega que en Quintana Roo se venden todo tipo de cigarros de mala calidad y de varias marcas que no tienen un control sanitario ni cuentan con Marca Registrada. Esos productos adulterados inundan el mercado yucateco y la gente también lo puede encontrar en las calles y con vendedores informales.