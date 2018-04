Alertan por rara enfermedad en árboles de Mérida

árboles de Mérida

La asociación civil Semillas del Futuro, que dirige Rosa Alcocer, hizo un llamado a ambientalistas y autoridades de todos los niveles, para investigar lo qué ocurre en las zonas arboladas de Mérida.

“Hemos observado que hay muchos árboles que están siendo devorados por dentro, por un depredador que ha mutado por los pesticidas, haciéndose más fuerte y difícil de exterminar, todo esto además del cambio climático, estamos viendo cada vez más árboles caídos que pareciera que no están enfermos”, explicó.

Recalcó que este es un momento muy importante “porque aún estamos a tiempo, para proteger al planeta de la devastación que el consumismo y la falta de cultura ha provocado”.

“Estamos viviendo un tiempo difícil, hoy la gente parece no importarle si hay árboles, si el agua está o no contaminada, si tiramos plásticos a los mares, y todo porque pensamos que siempre vamos a tener a la mano el agua, el aire y la tierra, pero no es así, llegará el día en que no lo tengamos”, dijo.

La activista en Mérida invitó a toda la sociedad a unirse y proteger los árboles y las plantas, que son el pulmón del planeta, y acabar con ellos solo está provocando el desequilibrio en la naturaleza.

“Les invito a que se sumen a esta causa porque de nosotros dependerá qué tipo de planeta heredemos a nuestras siguientes generaciones”, explicó al momento de plantar varios árboles en la avenida 128 de la ciudad de Mérida.

La agrupación Semillas del Futuro tiene más de 8 años trabajando en pro de la naturaleza, y por los grupos más vulnerables en Mérida y Valladolid.

Esta agrupación en Mérida realiza talleres en escuelas primarias para capacitar a los niños, que aprendan a reciclar, a cuidar y amar las plantas, a los animales y que hagan su propio abono.