Alertan por pruebas COVID apócrifas en laboratorios de Mérida

A través de distintas denuncias ciudadanas realizadas en las redes sociales, se advierte de la existencia de pruebas apócrifas para detectar Covid-19, las cuales se venden por menos de 100 pesos en el mercado negro de Yucatán y se aplican por menos de 300.

A través de una publicación de Facebook, Jorge Robles reveló que estaba en busca de un laboratorio para hacerse la prueba Covid, al enfrentarse con la saturación de clínicas y hospitales, así como a la escasez de pruebas rápidas en Yucatán.

El usuario agregó que después de una larga espera para que le realicen sus análisis, se percató que la prueba que le realizarían en el módulo ubicado en el estacionamiento del Estadio Carlos Iturralde, se encontraba entre las no autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Detalló que dicha prueba apócrifa se trata de la “Realy Novel Coronavirus Antigen Rapid Test Cassette (SWAB)”, fabricada por Hangzhou Realy Tech Co., Ltd, que se puede comprar en una famosa tienda de electrónica en Mérida, por un costo menor a 100 pesos.

La misma situación enfrentó otra mujer que acudió al mismo laboratorio, en donde les dieron un resultado negativo, que fue contrario al que arrojó otra prueba PCR realizada días después en otro laboratorio.

Riesgos

Pruebas apócrifas pueden arrojar falsos negativos que propaguen la enfermedad

El riesgo que existe con estas pruebas es que pueden dar falsos negativos y quienes tengan el virus SARS-CoV-2, sin saberlo, propagan la enfermedad entre sus familiares e incluso entre sus compañeros de trabajo.

Hasta el momento la Cofepris han identificado al menos ocho marcas no autorizadas, distribuyéndose entre el mercado negro mexicano, como lo son “Realy Novel Coronavirus Antigen Rapid Test Cassette” de Hangzhou Realy Tech Co., Ltd; “Kit de detección de antígeno nasal” de Szybio Life Origin Biotech; y la “Prueba rápida de antígenos Sars-CoV-2” de Amunet.

De igual forma, no están autorizados los resultados de las pruebas “Sars-CoV-2 IgG/IgM Rapid test” de Zhuhai Langfeng Biotech. Co., Ltd.; “Fastep: COVID19 IgG/IgM Rapid Test Device” de Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.; “Vivadiag: SARS-COV-2 AG Saliva rapid test” de VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd.; “Hotgen Covid-19 Antigen Schnelltest (Sellbest)” de Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.; y “One step test for Sars-Cov-2 Antigen” de Getein Biotech, Inc.

