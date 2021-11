Alertan joven de Mérida que pide dinero prestado y trabajo sin cumplir

A través de redes sociales, un vecino de Ciudad Caucel alertó a sus vecinos y negocios cercanos al denunciar a un joven de Mérida que presuntamente utiliza a su esposa e hija para crear lástima a sus vecinos, al pedir dinero prestado y trabajo sin cumplir.

Jules T., dijo que Sergio Rosales T., ‘se la pasa diciendo que no tiene dinero porque no consigue trabajo, pero las veces que se le ha contratado en restaurantes de Ciudad Caucel no va más que unos días o una semana y luego se dedica a hablar mal del lugar diciendo que no le pagan’.

El quejoso manifestó que el muchacho habla mal de los restaurante, diciendo que no le pagan, que lo explotan y que sus compañeros ‘son ratas’.

Lo más preocupante es que presuntamente señala que los establecimientos en los que ha trabajado son antihigiénicos.

Torres manifiesta que se dio a la molestia de ir a los lugares donde dijo haber trabajado el joven en un restaurante de sushi y una cocina económica dijeron que debido a la urgencia del dinero se le pagó una parte, sin embargo como no regresó, ya no se le volvió a pagar.

El joven presuntamente no hace más de una semana en cada empleo.

Los patrones que ha tenido, aseguran que no hace más de una semana en cada empleo y que no es mal trabajador.

Joven de Mérida pide prestado dinero a vecinos

En redes sociales pide trabajo asegurando que le urge el dinero.

Por otro lado, denuncian que pide prestado dinero a los vecinos de la calle 93, en Los Almendros, para que apoyen a su esposa e hijos, sin embargo nunca regresó el dinero.

Algunos afectados han ofrecido trabajo de deshierbe, pero acostumbra a poner pretextos, como que se sintió mal o que le surgió algo más y ya no puede ir.

El denunciante asegura que su esposa y sus hijas son su ‘excusa para conseguir dinero’ y su única intención es alertar a los vecinos y dueños de locales para no caer en su ‘estafa’.

