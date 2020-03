Alertan en Yucatán que el CEMCA de Mérida depurará mascotas

La fundación Cinco Patas A.C. informó a través de diversos grupos de Facebook, y de otras redes sociales que el Centro de Control Canino y Felino de Mérida realizará una depuración de animales que tiene en resguardo, es decir, los que no consigan hogar serán sacrificados.

En Yucatán como es bien sabido existe una enorme comunidad de personas que adoran a los perritos y gatitos, adoptando a varios de ellos o acudiendo al rescate de otros que han sido abandonados, pero al ser este un problema constante al existir históricamente una sobrepoblación de estos, siempre es insuficiente el número de personas necesarias para conseguir casa a todos.

Las redes sociales en Yucatán están sirviendo para desplegar a un mayor número de personas esta noticia que sin duda está causando impacto.

En efecto, el día de hoy comenzaron a viralizarse mensajes de diversos ciudadanos que urgían a otros a acudir al rescate de estos perros y gatos que no cuentan con hogar y cuyo número ha superado la capacidad de atención del Centro de Control Canino y Felino de Mérida. "Hola. ¿me podrían ayudar compartiendo en sus grupos? En el CEMCA ya van a hacer depuración de los animalitos y hay muchos perritos incluso cachorros que buscan hogar ya sea temporal o permanente. Solo es para darles la oportunidad de VIVIR. Por favor ayudenme compartiendo en sus grupos de Mérida, y si alguien está interesado en apoyar puede mandar mensaje al 999 9025131 esta labor se hace a través de la fundación Cinco Patas A.C. De antemano gracias por compartir y que dios los bendiga", señalaba uno de los primeros.

“Estos inocentes animales solamente están esperando una oportunidad de vida, por favor y ayudar a que salgan del CEMCA, así que si puedes comparte esta información con todos tus contactos”, se leía en otro publicado en Facebook este día.

EL CEMCA también ofrece el servicio de aislamiento temporal o estancia, el cual se otorga cuando una mascota es capturada y permanece en el Centro de Control esperando ser recuperada por su dueño.

Muchas mascotas necesitan cariño y cuidados y a estos les falta un lugar donde vivir, por esta razón se ofrece la oportunidad a cada mascota que es llevada al Centro de Control, de tener un hogar, cubriendo los requisitos de tener el espacio y la disposición para cuidar de una mascota, ser mayor de edad o contar con un tutor, con identificación oficial, llenar el formato de adopción y llevar al CEMCA collar y correa. Una vez adoptado se le aplica la vacuna antirrábica y se le entrega una cartilla de vacunación, de manera gratuita.

El CEMCA también ofrece el servicio de recuperación, es decir, si tu mascota fue capturada y deseas recuperarla deberás acudir al Centro de Control en un periodo no mayor a 48 horas, presentar una identificación de tu mascota (cartilla de vacunación u otra), pagar los derechos correspondientes por recuperación y llenar el formato de recuperación con el compromiso de no dejarlo libre nuevamente, ya que si esto ocurre la mascota se considera reincidente y no se le regresará al propietario.

En la página oficial del El CEMCA no se menciona nada de esta depuración, sin embargo Cinco Patas A.C. ha alertado a la población.

Sin embargo, la capacidad de dicho centro al parecer ha sido rebasada y ahora surge esta información que sin duda logrará sensibilizar a personas amantes de los perros y gatos que se espera puedan adoptar a alguno de estos o bien informar a otras que cuenten con el espacio para evitar que sea llevado a efecto su sacrificio.

El denominado sacrificio humanitario consiste en que si los dueños no pueden mantener a su mascota porque padece de alguna enfermedad y se desea evitar el sufrimiento, se pide que acudan o llamen al Centro de Control Canino para que puedan dormirla. Este método es autorizado por la Norma Oficial Mexicana (NOM-033-ZOO-1995).

