Alertan en Yucatán contra Apps que traen malware

En las noticias de hoy que más atrajeron la atención destaca esta, en la que mediante un comunicado, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) advirtió a todo el alumnado, sobre 21 aplicaciones (apps) pidiendo que las borraran de Android.

La Verdad Noticias averiguó que la universidad se basó en publicaciones especializadas en tecnología para señalar que diversas empresas de seguridad han encontrado aplicaciones en la Play Store con malware integrado.

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) alertó a su alumnado sobre la existencia de 21 aplicaciones que traen malware.

La Universidad Autónoma de Yucatán explica en este comunicado que estas Apps con malware integrado logran burlar los protocolos de seguridad de Google con Play Protect, herramienta que analiza a diario millones de aplicaciones en búsqueda de malware.

También compartieron que la misión central de este malware no es robar datos o infiltrarse en el teléfono para robar datos bancarios sino lanzar publicidad con la que ganan dinero.

La manera en que afectan estas apps

De acuerdo con la información compartida por los usuarios afectados, estos señalaron que de pronto comenzaron a reportar anuncios que los redirigían invariablemente hacia juegos en YouTube.

Advierten que estas aplicaciones no sólo son intrusivas, sino que además son sumamente difíciles de eliminar una vez instalada debido a que el ícono desaparece del teléfono, por lo que de pronto es complicado encontrar dicha app.

Sin duda el público joven es el más vulnerable debido a que estos juegos suelen tener imágenes y descripciones atractivas para engañar a los niños y jóvenes, por ello la preocupación de la institución con respecto a estas apps.

Los cibercriminales logran burlar los filtros de seguridad de Google publicando su aplicación sin código malicioso, pero una vez que está publicada en la tienda se “inyecta” el código a través de una actualización, por lo que es más difícil para Google encontrar dicho malware.

La UADY ha activado a sus alumnos un servicio de antivirus institucional sin costo. Este antivirus puede funcionar para equipos Windows o Mac, con el fin de poder proteger sus equipos de cómputo personales.

Cuando las empresas de seguridad encuentran este tipo de problemas y los reportan a Google, la compañía de Mountain View suele borrar estas aplicaciones, el problema es que los usuarios que ya descargaron las aplicaciones siguen siendo vulnerables a más ataques.

Las apps que ponen en riesgo tus equipos son: Rotate Shape; Jump Jump; Find the Differences; Puzzle Game; Sway Man; Money Destroyer; Desert Against; Cream Trip – NEW; Props Rescue; Hoot Them; Crush Car; Rolling Scroll; Helicopter Attack – NEW; Assassin Legend – 2020 NEW; Helicopter Shoot; Rugby Pass; Flying Skateboard; Iron it; Shooting Run; Plant Monster; Find Hidden y Find 5 Differences – 2020 NEW.