¡Alertan en Mérida por posible banda de secuestradores!

Mujeres que a diario transitan por las calles del Centro Histórico de Mérida denunciaron que personas desconocidas que se desplazan en un automóvil blanco han intentado secuestrarlas, lo que ha generado pánico y temor a la hora de caminar por las calles del primer cuadro de la ciudad, sobre todo por el área de los mercados.

En Facebook, la usuaria Daneyra Rivero denunció que cuando caminaba por el mercado de Mérida para tomar su camión, un sujeto la tomó del brazo y le dijo que caminara junto con él sin gritar ni intentar nada.

“Juro que moría de miedo. Pasaron mil cosas por mi cabeza. Nos dirigíamos hacia un coche blanco que estaba estacionado”, indicó la víctima, quien además contó a los cibernautas de Mérida cómo libró el peor momento de su vida. “No se cómo en ese momento se me ocurrió saludar a una pareja que venía enfrente de nosotros como si lo conociera. Creo que por mi cara de miedo o que se yo me respondieron y se quedaron como platicando conmigo. En ese momento el chaco me soltó del brazo, se subió al coche y se fue”.