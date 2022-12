Alerta por nueva amenaza de tiroteo en una escuela de Mérida

Las alertas se encendieron de nueva cuenta en una escuela de Mérida, luego de que un alumno de preparatoria lanzó una amenaza de tiroteo.

Este hecho se dio a conocer en redes sociales, donde se comenzó a viralizar una captura de pantalla, donde se evidencia que un alumno de la Preparatoria Estatal Núm. 8 ‘Carlos Castillo Peraza’ en Mérida.

En la mañana no se reportó actividades estudiantiles.

De acuerdo con la denuncia de los padres de familia, la supuesta amenaza se hizo a través de la plataforma Classroom, la cual se utiliza para subir las tareas.

‘Pinche clase de mierda prepárense para el tiroteo del día jueves 8 de diciembre’.

¿Amenaza de tiroteo o broma?

La amenaza se dio a través de una plataforma que se usa para subir tareas.

Al poco rato de este mensaje, otro alumno indicó que se trataba de una broma pesada de su compañero.

‘Por medio de la presente se le informa al docente que el mensaje escrito anteriormente no fue realizado por mi compañero, según me informó, él no redacto el comentario, sino que más bien pudo haber sido alguien que entró al salón destinado a las clases de informática y lo escribió usando su correo queriendo hace una broma pesada’.

De igual forma, el compañero indicó que el usuario real de la cuenta se pondrá en contacto con la maestra para aclarar la situación.

Un compañero salió a la defensa del alumno que escribió el mensaje amenazador.

Pese a que se dijo que fue una broma pesada, los padres de familia tomaron medidas y evitaron mandar a clases a sus hijos y pidieron a las autoridades educativas realizar las investigaciones correspondientes.

Trascendió que este jueves por la mañana, solo se pudo ver personal educativo y se desconoce si el alumno que lanzó la amenaza de tiroteo, recibirá alguna sanción, así como se desconoce si hubo intervención de la Policía Estatal.

