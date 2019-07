Alerta por alcoholismo en comisarías que va en aumento

“Es evidente que el alcoholismo va en aumento, sobre todo en los jóvenes de diversas comisarias en Mérida, pues al no tener actividades recreativas sanas, optan por tomar, sobre todo más los fines de semana, por lo que urge redoblar esfuerzos no sólo para prevenir, sino para reeducar, puesto está asociado a temas culturales” menciono El director del Centro de Integración Juvenil (CIJ), Víctor Roa Muñoz.

Se sabe que en las comisarías de Yaxnic y San Antonio Tzacalá, desde tempranas horas del día el consumo de alcohol en la vía publica por los jóvenes que no tienen nada que hacer es evidente, aunque menciono que a veces aunque hayan actividades deportivas, estas están ligadas al consumo de bebidas alcohólicas.

“Desgraciadamente hay veces que se combina el deporte con el consumo de alcohol y que donde hay juegos de futbol, de béisbol, softbol, hay un consumo antes, durante o después de los juegos” mencionó.

Mencionó que es muy importante implementar o fortalecer los programas de prevención en este sentido, dando opciones de recreo sano, estas unidas de campañas de reeducación cultural para participar en actividades como deportes, pero libres del consumo de bebidas alcohólicas.

“Aunado a esto, otro de los problemas más fuertes es lo que se denomina “consumo explosivo de alcohol por ocasión”, que es cuando una persona a lo mejor no tomar alcohol todos los días, sino esporádicamente días establecidos como cada fin de semana o dos veces al mes, pero en esa ocasión toma cantidades muy grandes de alcohol, con alto riesgo por la ingesta, pues muchas veces esas “convivencias” terminan en peleas, accidentes o desgracias”.

Por otra parte, menciono que otra cosa que no ayuda es la venta clandestina de alcohol en dichas comisarias donde se ha detectado la problemática, y donde nadie ha hecho nada hasta ahora, por lo que el problema va en aumento pues se sabe que cuando los jóvenes se gastan la cerveza, recurren a garrafas de alcohol barato, que les cuestan 50 pesos y es suficiente para el grupo, ya sea seco o acompañado con agua mineral o Coca Cola o solo agua para no gastar tanto”.

“El ayuntamiento es responsable de realizar programas preventivos y fortalecer los que ya existen para que den resutados, hay que establecer mayores espacios de recresacion sana y que los deportes estén exentos de alcohol, hay que trabajar en reeducar, por que esto es un tema que tiene que ver con usos y costumbres, por lo que no hay que prohibir si no promover uso responsable y espacios y actividades que no son compatibles con el alcohol, como los deportes”