Alerta en Yucatán por doctor posiblemente contagiado de coronavirus

A través de unos audios compartidos en los diferentes grupos de Facebook de Mérida, se confirma que un doctor de apellido Villanueva, del municipio de Umán, contrajo coronavirus, algo que la Secretaría de Salud de Yucatán no ha confirmado ni desmentido.

En los mencionados audios se escucha a quien parece ser una enfermera o doctora de un hospital de Umán, informando que un doctor de apellido Villanueva salió positivo en coronavirus.

El alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán, pidió a la población seguir las medidas de higiene básica y permanecer en sus hogares.

El el material ella advierte a posibles pacientes que hubieran tenido contacto con este galeno que trabaja en un consultorio del fraccionamiento de Itzincab, cerca de la primaria Tierra y Libertad, a permanecer en sus casas en cuarentena atentos por si presentan síntomas de Covid-19.

La dama les recuerda las recomendaciones de prevención que tanto, los gobiernos federal y estatal han estado compartiendo incesantemente a toda la población. También les recuerda cuales son los síntomas de la enfermedad y reitera no hacer convivencia con el resto de la familia, tratar de desinfectar con cloro, paredes y pisos, y sobre todo vigilar que no se sufra la insuficiencia respiratoria.

En estado de alerta sin ser oficial

La parte importante es este audio es la parte donde pide a las personas que consultaron el dicho médico en las dos anteriores semanas que se aislen por un lapso mínimo de semana y de preferencia semana y media.

En el segundo audio se escucha a una mujer que menciona a un tal delegado Araujo, quien se supone está a las espera de la respuesta de la Secretaría de Salud de Yucatán, asegurando que el doctor Villanueva dio positivo en Covid-19.

Umán luce semivacía a causa de la contingencia contra el coronavirus.

El delegado Araujo dio instrucciones de que las personas que tuvieron contacto con el doctor Villanueva permanezcan en sus casas, mientras él espera las instrucciones de la SSY.

En el tercer audio se pide a las personas informadas de esta eventualidad no trepar esta información a Facebook, para no crear polémicas que no ayudan en nada, recomendado manejar la información vía whatsapp exclusivamente en las personas cercanas.

El alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán, emitió un comunicado negando que en dicho municipio no existen casos confirmados de Covid-19, también afirma que no se ha confirmado contagio en ningún doctor, pidiendo a la población no caer en especulaciones.

Ricardo D. Pat