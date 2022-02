Alerta en Yucatán por San Valentín; podría ocasionar cuadros de depresión

La psicóloga Flor de María Villegas Ramírez de la Clínica de Medicina Familiar Mérida del ISSSTE manifestó que es común que el día de San Valentín represente tristeza, nostalgia y melancolía, principalmente en personas que tienden a sentirse solas en la cotidianeidad o quienes no tienen una pareja, por lo que se pueden presentar cuadros depresivos.

Depresión en San Valentín

Uno de los factores que influye en cuadros de tristeza en esta fecha se pueden deber a expectativas construidas alrededor de 14 de febrero,

Según la especialista, debido a la presión social y las expectativas construidas alrededor de 14 de febrero, hay personas que suelen sentirse tristes, sin embargo recalca que es importante tener en cuenta que la depresión en esta fecha no es algo que aparece de la nada, pues es común que exista un antecedente de episodios depresivos.

Explica que no existe nadie que esté exento de experimentar depresión alguna vez en su vida, ya que su aparición depende de diversos factores que interactúan entre sí para crear el ambiente perfecto para su aparición, los cuales pueden ser factores biológicos como la química del cerebro, psicológicos como son los pensamientos y las emociones y sociales como las interacciones y relaciones que se tienen con los demás y contigo mismo.

Cabe mencionar que uno de los factores que afecta a las personas el día del amor y la amistad, suelen ser la frustración que una persona puede llegar a experimentar al no encontrar una persona a veces idealizada y poco realista, así como la presión social que nos determina que debemos tener pareja y aumenta conforme avanza la edad.

Recomienda cambiar la perspectiva del amor.

Villegas Ramírez asegura que muchas personas pueden sentirse presionados por no tener lo que se espera, como tener una pareja, casa, hijos, trabajo, etcétera y recalcó que es importante que las personas tienen que tener en cuenta que eso no garantiza la felicidad y que la felicidad es un estado de consciencia que no depende de los demás.

Finalmente la especialista recomienda cambiar el punto de vista de las personas y cambiar el enfoque de pensar que el día de San Valentín es un día para celebrar el amor, ya que el amor no sólo viene de las parejas, si no de amigos, la familia y sobre todo el amor y el romance sobre nosotros mismos.

