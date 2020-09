Alerta de Género en puerta; aumentan feminicidios en Yucatán

Mientras desde principios de año se mantiene en trámite la “alerta de género” para el estado por parte de la Secretaría de Gobernación, según lo ha confirmado su misma titular, Olga Sánchez Cordero, lo mismo que el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, este ilícito continúa en ascenso.

Y es que pese a las advertencias de hace dos años de activistas sociales y otros líderes de la comunidad como Ligia Canto Lugo de imponer a Wilberth Zetina Arjona como Fiscal General del Estado, al enviar el gobernador Mauricio Vila Dosal la terna en donde los diputados le dieron el beneficio de la duda, la realidad es que se van acumulando denuncias y los casos relevantes como los que exigen agrupaciones de derechos humanos están “congeladas” y la impunidad sigue prevaleciendo por encima de la justicia en todo Yucatán.

Por si fuera poco, todo indica que las cifras de otros crímenes contra las mujeres en los últimos dos años han sido manipulados o bien por el tortuguismo e impunidad que prevalece, las denuncias “milagrosamente” bajaron de una administración a otra, lo que deja mucho que pensar, máxime que la paz de antaño que prevalecía en la entidad y en la capital, se ha trastocado radicalmente, incluso con balaceras, lo que indica que el crimen organizado está operando a sus anchas, de acuerdo a dichas organizaciones sociales.

Tragedias

Apenas el 20 de agosto Fernanda G. M, fue asesinada de dos balazos por su pareja sentimental E.N. H., quien como se sabe, posteriormente se suicidó. Con ella suman 7 en la entidad, de acuerdo a dicho Observatorio contra el Feminicidio. Con el hashtag #YucatánFeminicida y #NosFaltaFernanda, lamentaron en redes sociales el asesinato de esta mujer, así como de otras mujeres.

Como se informó, Fernanda estudiaba la licenciatura en Administración de Empresas, además de que era maestra de danza y zumba.

Desgraciadamente no es el único en este 2020; el primero de ellos fue en enero pasado, cuando a la francocanadiense Henrieta la asesinó su esposo Jean Paul de 76 años de edad.

La Verdad Yucatán 22 de septiembre de 2020

El 2º y 3º ocurrieron en febrero, cuando Sergio N. V., asesino a su mamá Gladys Leticia del Socorro V. U., de 62 años y a su abuela de 88 años, Ana Felicia U. M. crímenes que ocurrieron en el fraccionamiento del Arco, al norte de Mérida, pese a que habían solicitado restricción judicial.

En marzo ocurrió el 4º deceso de Suemy del Socorro Y. a manos de su pareja, José Enrique Y., quien le provocó fractura de vértebras cervicales, además de morderla en todo el cuerpo.

En mayo ocurrió el 5º en Umán, cuando Aeriani Jazmín C., de 22 años la asesinó su ex pareja, Gabriel Humberto A. P., quien después de estrangularla intentó suicidarse, pero no lo logró.

El 6º de estos crímenes ocurrió en junio cuando mataron a Irlanda N. de 36 años, arrojaron su cadáver en Cd. Caucel y hasta la fecha no se sabe del autor o autores materiales.

Respuesta de autoridades

Conforme a una respuesta del Lic. Eulogio Canché Pool, responsable de la dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, a la titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de la entidad, Lic. Alejandra Medina Bolio, y al folio 01080820 se informó que “esta Institución, sí cuenta con ciertos datos conforme a los peticionados y correspondientes a los períodos señalados pero no en los términos requeridos por el ciudadano, pues resulta imposible llevar un control estadístico tan detallado como el que contempla su solicitud, ya que únicamente se lleva el control estadístico respecto a los temas que resulten relevantes para el funcionamiento de la Dependencia”.

Buscan alerta de género para Yucatán

Por lo que“para dar cabal cumplimiento a lo instado, me es grato comunicarle que se anexa en archivo adjunto los registros que actualmente existen mediante el siguiente cuadro”.

Delitos contra las mujeres

De esta forma en los últimos 5 años esto es lo que las autoridades de la Fiscalía General de la entidad tienen contabilizado:

Para el 2015 en relación al Feminicidio en 2015 solo hubo 1; en 2016 aumentó a 5; en 2017 a 9; en 2018 a 7; en 2019 creció a 3 y hasta junio de este año llevaban contabilizados oficialmente 4.

En cuanto a homicidios dolosos: en 2015 sumaron 7; en 2016 fueron 4; en 2017 bajaron a 2; en 2018 solo hubo 1; en 2019 sumaron 2 y hasta junio de este año van otros 2.

Respecto a violación: En 2012 sumaron 224; en 2016 fueron 221; en 2017 se llegó a 214; en 2018 a 90; en 2019 a 63 y hasta junio de este año 16.

Abuso Sexual: en 2015 sumaron 420; en 2016 se llegó a 432; en 2017 a 421; en 2018 a 242; en 2019 a 180 y hasta junio de este año 35.

Respecto a Violencia Familiar en 2015 sumaron 2158; en 2016 se llegó a 2270; en 2017 a 2670; en 2018 a 1935; en 2019 sumaron 1295 y en junio de 2020 se llegó a 320.

Por último respecto a Lesiones Dolosas en 2015 sumaron 3431; en 2016 fueron 3063; en 2017 a1596; en 2018 solo 424; en 2019 sumaron 399 y hasta junio de este año 122.

No más crímenes Vs mujeres

Por tanto, es importante que las autoridades competentes refuercen las medidas de prevención en un contexto que obliga a las mujeres a convivir la mayor parte del tiempo con su agresor.

En este sentido la Secretaría de Gobernación reconoció que la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley.

Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.

En suma, su misión es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.