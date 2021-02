Alerta amber por joven desaparecido en Yucatán; dejó una nota antes de irse

Entre las noticias de hoy que están causando controversia en Yucatán, se reporta la desaparición de un joven de apenas 15 años de edad y la activación de una alerta amber para encontrarlo.

De acuerdo a la boleta de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), el joven Ángel Emanuel Castro Chan, de 15 años de edad, desapareció el pasado 24 de febrero en la colonia Santa Ana de Kanasín.

Ángel salió de su casa, ubicada en la calle 9 entre 74 y 76 de la colonia antes mencionada, aproximadamente a las 9:30 horas.

Según supo La Verdad Noticias, el joven llevaba consigo una mochila azul rey, con una muda de ropa y su teléfono celular, vestía pantalón negro, camisa de botones de color azul con playera color beige debajo, así como portaba una gorra negra y botas tipo tácticas.

De acuerdo con su padres, el menor dejó una nota de despedida asegurando que se llevó los zapatos de su papá, avisando que pagará todo el dinero que su familia invirtió en él, haciendo referencia a sus gastos escolares, así como agradeció el techo y la comida que le dieron.

Autoridades emitieron una alerta amber en su búsqueda.

Lo que más le extraña a su familia, es que el joven asegura que tiene dinero para sobrevivir durante un mes, ya que su padre no le proporcionaba dinero.

Cabe señalar que pidió no ser buscado y que no se preocupen por él, así como solicitó que su familia no se entere.

Activan alerta amber en busca de joven

Ante la desaparición tan repentina y sin explicación, sus familiares y padres iniciaron una búsqueda en las colonias cercanas de Kanasín y dieron parte a las autoridades que activaron una Alerta Amber ya que se teme por la integridad del joven.

Se proporcionaron los números telefónicos 9994 236 773 en caso de que alguna persona sepa sobre su paradero, así como se pone a disposición el número telefónico de Alerta Amber: 01 800 0026 237.

