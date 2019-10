Alejandro Sanz regresa a Yucatán como parte de su tour #LaGira

El cantante y compositor español Alejandro Sanz regresa a tierras mexicanas con la gira de promoción de su más reciente material: #ElDisco, con el cual recorrerá un total de 14 ciudades, entre ellas están Puebla, Oaxaca, León, Guadalajara, la Ciudad de México, Cancún, Acapulco y Hermosillo, entre otras.

Tras haber abarrotado Querétaro, y con las siguientes fechas en Monterrey y Torreón, Alejandro Sanz reafirma porque es un consentido de Tierra Azteca.

En Mérida llegará el jueves 24 de octubre donde compartirá con todas sus fanáticas yucatecas para compartir sus más emblemáticas composiciones como lo son: “A que no me dejas”, “Amiga mía”, “No me compares”, “Y, ¿si fuera ella?”, “Te lo agradezco, pero no”, entre muchas otras.

Alejandro Sánchez Pizarro, nombre real del cantautor, anunció su gira en México y lo calificó como uno de sus estados de ánimo favoritos, algo lógico si consideramos que fue precisamente en nuestro país donde adquirió el estatus de estrella de la música, gracias a las enormes ventas de sus discos.

En total el cantautor español realizará en nuestro país un total de 14 conciertos, siendo el correspondiente a Mérida, el que se efectuará el jueves 24 en el Foro NGP Seguros.

#ElDisco, el más reciente material del español fue lanzado en abril de este año, ha debutado en el primer lugar en 14 países y cuenta con las colaboraciones de Camila Cabello (Mi Persona Favorita), Residente (Los Lugares), Nicky Jam (Back In The City) y Judit Neddermann (Este Segundo).

El tour de promoción de #ElDisco fue nombrado #LAGIRA que tuvo arranque en España el pasado 1 de junio, continuó en Estados Unidos donde obtuvo gran cantidad de Sold Out y finalmente este 9 de octubre inició en México en el Hipico Juriquilla en Querétaro.

El 7 de febrero de 2019, Sanz estrenó el video musical de su segundo sencillo, "Back in the city".

Alejandro Sanz es reconocido como el artista español con mayor número de premios Grammy (20 latinos y 3 americanos). Recibió ocho nominaciones en la edición 20 de los Latin Grammy; grabación del año por ´No tengo nada´, grabación del año por ´Mi persona favorita´, Canción del Año por ´Mi persona favorita´ y ´No tengo nada´, álbum del Año por #ElDisco.

Estas son las fechas que Alejandro Sanz realizará en nuestro país.

Hasta el momento Alejandro ha grabado un total de 12 álbumes de estudio: Los Chulos son pa´cuidarlos (1989), Viviendo de Prisa (1991), 3 (1995), Más (1997), El alma al aire (2000), No es lo Mismo (2003), El Tren de los momentos (2006), Paraíso Express (2009), La Música no se toca (2012), Sirope (2015) y #ElDisco (2019). Además de ocho disco en concierto: Básico (1994), Alejandro Sanz: MTV Unplugged (2001), El Tren de los momentos: en directo desde Buenos Aires (2007), Canciones para un paraíso en vivo (2010), La Música no se toca en vivo (2013), Sirope en vivo (2015), Más es Más el concierto (2017) y El Disco (2019).

Sus fanáticas lo adoran, pues ven en él no solo a un artista en toda la extensión de la palabra, sino también a un buen ser humano, lo que quedó comprobado recientemente cuando se supo que Alejandro Sanz cuenta con la bendición de su exesposa en su nueva relación. En efecto, la productora y empresaria Raquel Perera dijo que quiere lo mejor para el cantante, quien acaba de estrenar romance con la artista cubana Rachel Valdés, lo que demuestra que Alejandro es un caballero, ya que Raquel Perera, además de ser esposa del cantautor ibérico, también era su brazo derecho en sus negocios y madre de dos de sus cuatro hijos, Dylan y Alma.

Ricardo D. Pat