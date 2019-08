Alejandro Palma, uno de los más destacados músicos de Yucatán

Alex Palma aconseja a las nuevas generaciones de músicos que sigan enamorándose de la música. Cada día es una oportunidad más de poder tocar más, mejor, o entregarse más. La entrega es lo que te da el avance, te abre el arte, ¿cómo te explico? Son como ventanas. Yo me enamoro, por ejemplo, de Queen y estoy escuchando y escuchando, y también estoy practicando. Como que te envuelves con ello. Si vas a hacer un proyecto, si vas a cantar, si vas a pintar, tienes que querer hacerlo.

Alejandro participa en diversos proyectos artísticos.

¿En qué año decidiste que querías ser músico?

1996 fue un año de muchos cambios para mí. Entre otras cosas, estaba estudiando la carrera y me invitaron a ingresar a un grupo llamado ‘Nomedeth’, que en ese momento gana el concurso para ser teloneros de Maná; mi hijo estaba por nacer. Fue un año muy interesante: tenía un mes con un grupo formal y ya estaba en un escenario donde estaba Maná, y dije: “¡Wow, esto sí que me gusta!”

¿Tu familia te apoyó en tu decisión?

Sí. Nací de una familia de gente de mucha buena vibra, de mucha espontaneidad, alegre, de mucho bailar, cantar, pasarla bien. Soy el más pequeño, y no sé si precisamente por eso me hacían bailar, me hacían cantar, me hacían tocar, lo que sea. Me gustaba porque aprovechaban mi calidad de chiquito; por otro lado, estaban despertando en mí una pasión que se quedó.

Cuando está solo, Alejandro compone sus figuras, sus acordes, sus líneas melódicas,

Entonces, ¿Desde el 96 vives de la música?

Desde el 96 vivo de la música, pero yo soy del 77. Como en el 83, más o menos desde los 6 años, me empezaron a cultivar el gusto y la pasión por este arte.

Háblanos de los tributos a Queen y Los Beatles

Beatles y Queen son como los pilares de mi gusto musical, aunque hay muchos más: Bee Gees, Joe Cocker, Carpenters, hay tanto acervo, pero esos dos son de los grupos que más quería tocar temas. En el camino me he encontrado con amigos como Mauricio Zoreda, con gustos muy parecidos, y hemos materializado las ideas, buscando la gente que quiera estar con nosotros y hacerlo con ganas. Ninguno fue al conservatorio, los dos aprendimos hasta incluso escuchándonos el uno al otro, corrigiéndonos. Así fue que contactamos, por ejemplo, a Juan Herrera, y lo invitamos al de Queen. Dijo “Perfecto”, porque también es de sus bandas favoritas. Cuando llamas a gente que ama a esa música, eso garantiza que va a ser un buen show y que va a estar entregado el corazón, no vas a ir a tocarlo por cumplir, sino porque te gusta esa música.

En el medio local no cualquiera puede vivir de la música.

De hecho, no es muy fácil vivir de la música. Aunque suena como que hay mucho trabajo, a veces puedo tener cinco o seis proyectos, y a veces a solo tienes un trabajo a la semana o dos. No está muy fácil, pero hay semanas que tienes trabajo casi diario y es cuando aprovechamos. De por sí, la situación no está fácil.

¿Cómo logras acomodar todos tus proyectos?

Con agenda. Si una fecha choca, con tiempo hay ver que se cambie, que se mueva. Tratamos de cumplir todo, pero con agenda. No podemos improvisar muy fácilmente.

