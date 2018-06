Alejandra Sandoval recorre el país gracias a su voz

Durante su adolescencia, Alejandra Sandoval descubrió que tenía una voz única; y aunque en un principio tuvo la idea de ser una cantante de rock, el destino hizo que terminara siendo una soprano reconocida.

¿Cómo inicio su carrera en la ópera?

Mi carrera inicia cuando entro a la universidad, pero desde pequeña crecí con la influencia de la música clásica y como a los 15 años descubren mi voz. Solo que yo quería cantar rock, no me llamaba la ópera, pero más adelante entro a estudiar música y al entrar a la carrera profesional conozco a un maestro de ópera cubano que me dice que tengo la voz para ópera, y claro que me sorprendí porque según yo cantaría rock, jazz, blues, pero nunca opera, pero mi destino ya estaba trazado.

¿Cómo llegan los primeros triunfos?

Desde que empecé en la ópera tuve apoyo de una pianista cubana, Isiraa Almaguer, que siempre me impulsaba, enseñaba y animaba. Y es cuando participo en un festival donde obtuve el primer lugar, más adelante obtuve el tercer lugar en el concurso de canto “Ópera de San Miguel”; también gané el primer lugar en el XXIII Concurso Internacional de música checa en Montreal. He participado en muchos concursos nacionales e internacionales.

¿Cómo ha sido su trayectoria?

Al principio todo fue en Guanajuato, ahora me he despegado más y he tenido presentaciones con orquestas muy importantes como la de la Ciudad de México, Xalapa, Michoacán, la de Bellas Artes y obvio la de Guanajuato. También he participado en diversos festivales del país y el extranjero como en China en el National Center of Performing Arts de Beijing. Debuto el año pasado en Bellas Artes con la ópera de Madame Córtese, El viaje a Reims de Rossini, Don Pascual y en esta producción estoy de invitada por el director Lomónaco.

Al comienzo

“Mi carrera inicia raro porque me embarazo muy joven y tengo que hacer un stop donde mis padres me apoyan a organizar mis tiempos para compaginar mi carrera artística con la de mamá, porque es cuando comienzo a viajar con la música”.