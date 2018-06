Alejandra Rodríguez teje de forma artesanal en Yucatán

Alejandra Rodríguez es un joven talento yucateco en la creación de blusas y kimonos, y se distinguen en la aplicación de flores, pájaros, perros y soles, en el cuello o en lugares no tradicionales como en la espalda y el busto.

¿Cómo nace la idea de crear una marca de ternos?

Desde¿ niña me gustó dibujar ropa y por eso hace seis años decidí estudiar Diseño de modas en la Universidad Modelo. Al salir comienzo a trabajar para otras personas donde voy adquiriendo experimenta, y me decido a lanzar mi marca en septiembre del año pasado. Inicio primero en las redes sociales que es lo que más se mueve ahorita por la tecnología, y así empecé a dar a conocer mis diseños, los cuales han gustado, principalmente los kimonos, los cuales son muy coloridos; también hago blusas con estampados con flores, animales y poco a poco se va implementando algo nuevo.

¿Has hecho pasarelas para mostrar tus kimonos?

He participado en eventos junto con otras diseñadores. He vestido a Daniela Rueda de Colombia, y con Maritere Peraza me he coordinado muy bien porque ella diseña trajes de baño y yo las salidas, entonces hemos hecho la pareja perfecta, también he participado en eventos de asociaciones altruistas.

¿Cuáles son tus planes y proyectos en un futuro?

Actualmente estoy trabajando en la nueva temporada de kimonos y blusas con un estilo más playero. Para el futuro planeo incrementar las piezas haciendo vestidos, faldas y alguna otra cosa más, ya que me han pedido kimonos incluso para novias, entonces, busco incursionar en ese ambiente.

Mis diseños son considerados artesanales, por lo que estoy en pláticas para salir de Yucatán y darlo a conocer en el interior de la República Mexicana e incluso en el extranjero; estoy en conjunto con otras marcas para lograr esos objetivos.

De todo un poco

Alejandra Rodríguez tiene su propia marca “Ale Chapuz”, la cual comercializa kimonos y otras prendas. Para mayor información se le puede buscar a través de su página de Facebook. Se le puede encontrar como: @alechapuzmid.

_Ricardo Pat