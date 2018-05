Alejandra Pacheco abre el camino para las mujeres en Yucatán

Alejandra Pacheco Montero, actual presidenta de la Canirac, relata cuál ha sido parte del trayecto que ha tenido que recorrer para ocupar el cargo que actualmente desempeña, sobre todo en un ambiente liderado por hombres.

¿Cómo incursiona en el mundo de los negocios?

Todo empezó ayudando a mis padres en un negocio familiar, y poco a poco me fui metiendo como empresaria. Me empecé a capacitar y es así como llegué al tema de las cámaras, y me fui ganando un lugar, primero con empresarios jóvenes, así como presidenta de ellos; al finalizar mi cargo, me convierto en presidenta de la Canirac, lo cual ha sido un reto, pues soy la primera mujer en ocupar el puesto y eso es un orgullo para mí, pero me deja un sin sabor porque me gustaría que hubieran más mujeres en cargos como este.

¿Cree que su nombramiento abre camino a otras mujeres para ocupar cargos similares?

Claro, si hoy estoy aquí es porque otra mujer me inspiró y siento que al obtener el puesto, muchas mujeres se animarán a luchar por sus sueños, aunque es algo difícil, sobre todo por el tema de la maternidad, ya que es una etapa difícil y de mucho cuidado, pero es donde entra el apoyo de la familia y la pareja para hacer un buen equipo. Yo por ejemplo estando embarazada era la presidenta de los jóvenes empresarios y en algún momento pensé renunciar, sin embargo, tuve el apoyo de compañeras de trabajo y principalmente de la familia y pues aquí estoy, no me podía rendir en el camino.

¿Cuál ha sido su mayor reto al frente de la cámara?

El reto de la Canirac empezó casi ocho años atrás, cuando comencé mi negocio, pues lidiaba con hombres y no es fácil que acepten la autoridad de una mujer como jefa y ahí es donde comenzó el liderazgo que ejerzo ahora en la cámara.

Va por más

Dos años en Coparmex y después presidenta de los jóvenes empresarios, han sido los escalones que hasta ahora ha seguido en su trayectoria como empresaria, pero aún le queda mucho camino que recorrer.