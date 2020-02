Alejandra Guzmán llega a Yucatán para complacer a sus miles de fans

Este concierto de Alejandra Guzmán será una presentación de RJ Management que ha tenido el acierto de traer a la capital de Yucatán a una de las artistas más queridas de México, en un acontecimiento artístico que sin duda será sumamente especial porque Alejandra Guzmán estará presentando el álbum grabado en vivo en el icónico The Roxy Theatre en Hollywood, donde la diva realizó un tributo a bandas de rock en español como El Tri, Maná, Café Tacvba y Soda Estéreo, entre otros, un trabajo que se ha posicionado en los primeros lugares de descargas en iTunes desde su lanzamiento.

Los fans de La Guzmán esperan que esta cante exitosos temas como "Hacer el amor con otro" y "Míralo, Mírala", entre otros.

La rockera promete ofrecer un espectáculo explosivo y renovado donde no faltarán sus temas clásicos como “Hacer el amor con otro”, “Mírala, míralo”, “Llama por favor” y “Reina de corazones”, así como los nuevos que se desprenden de su nueva producción discográfica “LIVE The Roxy”: “No voy en tren”, “Viento”, “Las piedras rodantes” y “Todo a pulmón”.

La Guzmán Tour ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos donde ha tenido llenos totales.

Recientemente Alejandra Guzmán deleitó a sus fans con un gran concierto en el escenario de la Arena México.

Alejandra Guzmán siempre ha sido una persona con un carácter fuerte, que no se deja intimidar por nada ni por nadie, como quedó comprobado cuando la cantante rompió su outfit durante el concierto que ofreció en la Arena Ciudad de México, pero como toda una profesional logró superar el vergonzoso momento y hasta improvisó unos versos sobre lo ocurrido en el escenario. Durante su show, la cantante interpretó temas como “Dime la verdad”, “Mala hierba” y “Hey Güera”, pero en medio de la presentación, el body que llevaba puesto se rompió dejando descubierta su espalda. “Estoy encuerada, aquí en la Arena Ciudad de México”, cantó en medio de las risas de su público.

Alejandra Guzmán sigue conservando su potente voz y su inigualable presencia en el escenario.

Recientemente la “Reina de Corazones” manifestó su alegría por la recuperación de su señora madre, Silvia Pinal, quien se sobrepone de una infección en las vías urinarias. "Estoy muy contenta porque, gracias a Dios, ella se está recuperando. Todo está muy bien y no como han dicho. Quiero que estén tranquilos, tenemos Silvia Pinal para mucho rato", declaró a la prensa. De hecho la rockera subió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se le ve a ella y a la primera actriz muy sonrientes, aprovechando dicha imagen para agradecer a la gente. "Gracias por preocuparse por mi mamá, la más diva y más hermosa. Se encuentra estable y fuera de peligro", escribió la también hija de Enrique Guzmán.

Además, la reina del rock cumplió años precisamente en este mes de febrero, y como no podía ser de otra manera,festejó su cumpleaños número 52 al lado de su familia, amistades más cercanas y junto a sus fanáticos en un increíble concierto de su gira "Live At The Roxy" el domingo 9.

Los boletos están a la venta a través del sistema www.eticket.mx y en los siguientes puntos: Taquillas de Foro GNP Seguros, Gran Chapur Norte, Gran Chapur Centro (sobre la calle 63), Music Club (frente a la glorieta del Pocito) y Very Sexy Altabrisa (de 2:00 a 7:00 pm).

Ricardo D. Pat