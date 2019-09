Aldrin Ayuso Castillo, creando moda yucateca que trasciende al extranjero

Aldrin Alberto Ayuso Castillo comentó que ya son más de 25 años de carrera y a ellos les puede anexar los sesenta años de su familia detrás, ya que su padre fue don José Jesús Ayuso Centurión Jack, conocido como “El Rey de las Guayaberas”.

Aldrin Ayuso cuenta con más de 20 años de trayectoria dedicada al diseño, sus prendas tienen presencia en el sureste de la república mexicana, Miami y la ciudad de Nueva York.

Aldrin Ayuso Castillo posando con los integrantes de la compañía Créssida Danza Contemporánea.

¿Cuando se acercó a tí la maestra Lourdes Luna, directora de Créssida Danza?

Se acercó hace menos de un mes, tuvimos muy poquito tiempo de hacer esto, me contó el proyecto y fue una toma de decisiones muy rápida, porque es interesantísimo lo que está haciendo y porque involucra el salir, a mí me encanta salir de Yucatán a mostrar lo que tenemos al mundo, eso fue lo que me hizo decir que sí.

¿Cúal fue el principal reto de este trabajo?

Fíjate que sí me motivó, tenemos mucho trabajo, fue un gran reto cumplir con los tiempos, pero me motivó el hacer cosas distintas, porque una vez que se terminó el primero le siguieron más rápido los demás, una vez que ya teníamos la idea concreta de qué era lo que íbamos a hacer lo demás fue más fácil.

Aldrin Ayuso con la maestra Lourdes Luna, directora de Créssida Danza Contemporánea.

¿Qué tanto te ayudó ver videos de danza contemporánea?

De todo lo que vi, no te puedo decir que en cuanto a vestuario algo me llamara la atención porque el mundo de la danza contemporánea es muy simple en cuanto a vestuario, entonces me fui a referencias más circenses, como Circo de Solei, me fui a cuestiones de intentar comprender qué era lo que ellos querían transmitir en la ciudad de Nueva York.

¿Cuál consideras que será el efecto de tus diseños en esta presentación?

Cuando ellos ya estén pisando ese escenario y estén compartiendo con los mejores del mundo, porque se van a topar con los mejores del mundo, entonces es ahí donde dije es donde voy a poner un granito, ahí es donde voy a poner un poquito de lo que sé hacer, de lo que me gusta de Yucatán, porque en ese momento Yucatán se va a apoderar del escenario.

El reconocido diseñador yucateco aceptó el reto de crear el vestuario de los integrantes de Créssida Danza para este importante compromiso.

¿Estás preparado para que nuevas compañías artísticas te busquen?

Siempre estoy abierto a proyectos, me gusta saber lo que ellos pueden dar y lo que yo puedo dar, me gusta crear la sinergia, entonces definitivamente esto va a ser una invitación a que se acerquen, en Yucatán estamos llenos de talento, a que se acerquen gente del mundo de la danza, al mundo de las artes porque hablas idiomas distintos con ellos, porque creces de manera continua, cuando hay arte en todas las partes se crea un energía muy padre que se eleva y que te potencializa hacía a otras cosas y te lleva hacía a otras personas, estoy seguro que con este trabajo pronto voy a conocer a nuevas personas, nuevos directores, nuevos talentos, nuevos iluminadores, eso es lo importante. Todos en conjunto cuando empiezas a hablar de arte los sentidos se te vuelen, empiezas a investigar, empiezas a crear, entonces es importante para mí estar siempre estar rodeado de este tipo de cuestiones porque me retroalimento, el mundo de arte es de sensaciones, el mundo del arte es visual, es de energías, entonces cuando estás con gente talentosa se crea una energía muy padre.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

La maestra Lourdes Luna, Erica Millet de la Sedeculta y Aldrin Ayuso.

¿Cómo trabajas tus diseños? ¿Por encargo? ¿Trabajas para gente de otras partes del mundo?

En mi local, que está ubicado entre dos prestigiados hoteles constantemente recibo visitas de personas de diferentes países, un rato tenemos a alguien de Japón, un rato tenemos a un ruso, un norteamericano y así estamos todo el día, y eso es lo que gusta.

Ricardo D. Pat