Alcoholismo, causa de asesinatos de mujeres en Yucatán

Asesinato de mujeres en Yucatán

Activistas indican que la incidencia de feminicidios en Yucatán se debe a dos factores sociales arraigados en la sociedad: el alcoholismo y la normalización de la violencia dentro del núcleo familiar; exigen programas enfocados para sensibilizar esta problemática.

Tras el asesinato de una mujer en la colonia Dolores Otero el pasado 26 de marzo, derivado de una discusión matrimonial que tuvo como saldo una mujer muerta, para Adelaida Salas Salazar, activista de la asociación “Ni una más”, esta “ola de feminicidios” que vive la entidad es reflejo de la poca sensibilización que se le da a los niños.

“Nos falta mucho, pero estamos poniendo la primera piedra. Uno de los problemas es que la SEP (Secretaría de Educación Pública) no tiene programas de prevención y sensibilización de género. La SEP no toma en serio este tema, por lo que no tiene programas enfocados a esta problemática”, dijo la entrevista al referirse que la falta de sensibilización se da en casa y escuela.

Sobre el mismo tema, abundó que uno de los motivantes más frecuentes de los casos de violencia en contra de las mujeres se da por el alcoholismo. “Como parte de nuestro monitoreo de estos casos, el 80 por ciento de las veces el marido, hermano, padre, novio llegan alcoholizados”, mencionó.

“Mientras las autoridades no hagan algo al respecto sobre el excesivo consumo de bebidas embriagantes en Yucatán, y no se generen programas concientizando desde pequeños a respetar a las mujeres, los casos se van a seguir presentando”, explicó.

Sostuvo que “hay que hacer entender que nadie tiene derechos sobre nadie, nadie tiene derechos sobre la vida de los demás”. Indicó que este es un tema de cultural de fondo, y que mientras autoridades educativas no tomen en serio la problemática, diseñen programas adecuados para concientizar a los niños y las mismas familias para que se erradique este comportamiento, esto no va a cambiar. “Si desde pequeño vemos cómo abuelito golpea o maltrata a abuelita, o papá a mamá, esto se hace algo común para ellos, y van a seguir repitiendo este patrón. Es por esto que tenemos que concientizar desde pequeños y desde el hogar a nuestros hijos”, puntualizó Salas Salazar.

Satisfacción por el caso Emma Gabriela

Respecto a la resolución del asesinato de Emma Gabriela Canto, la activista mencionó que: “El feminicidio es la violencia más extrema para las mujeres”.

De igual forma, se dijo satisfecha con la pena máxima, ya que por no tener relación directa con la occisa, este solo es un caso de homicidio calificado. No en cambio con el autor material, Martín Medina Sonda.

Asesinato Emma Gabriela Canto

“Estamos conformes con la sentencia, porque ellos solo vinieron a realizar un ‘trabajo’; no conocían a la persona que iban a matar, pero fue asesinato con premeditación, alevosía y ventaja. Un feminicidio se cataloga como tal, cuando el autor material es el hermano, el tío, el esposo, el novio y por su condición de cercanía comete el asesinato”, refirió Salas Salazar.

Indicó que “esta es la primera vez que se aplica como debe de ser la sentencia. Pero nada puede reparar el daño, la violencia sufrida por Gaby, por parte de autoridades. Estamos conformes, pero todavía tenemos que ver qué pasa con Martín Alberto, quien es el autor intelectual (del asesinato)”.

Subrayó que la sentencia dada a los asesinos de Emma fue bien aplicada, tanto así que ninguno puede salir antes de cumplir la condena. Se espera que para mayo autoridades inicien un procedimiento legal en contra del autor intelectual de este crimen que ha conmocionado a la capital yucateca.