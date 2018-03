Alcohol y drogas para menores en fiestas clandestinas de Mérida

Cada fin de semana hay escándalos en diversos puntos de Mérida; drogas y alcohol para menores

‘FIESTAS DURAS’

ANTECEDENTES

Han tomado nueva fuerzay poniente de la ciudad, ante las quejas de vecinos de dichas zonas sobre escándalos y pleitos en las primeras horas del domingo, a las que la Policía Municipal hace oídos sordos. Estos eventos son comunes cada fin de semana en los céntricos rumbos de la terminal del ADO y del local de taxistas Hay varios segmentos de fiestas clandestinas, desde los que, hasta quienes rentan predios y las habilitan para fiestas muy exclusivas de la comunidad gay. En numerosas ocasiones se ha denunciado que en redes sociales se promueven este tipo de eventos. El ‘gancho’ son las bebidas alcohólicas a bajo costo, para que luego los asistentes, muchos de ellos menores de edad, tengan a la mano diversas drogas, las cuales las primeras veces son ‘de cortesía’. Sin embargo, la mala calidad de las bebidas, muchas de las cuales son adulteradas, y los estupefacientes, propician que haya violentos escándalos que este año han dejado decenas de detenidos.Por el rumbo de Santiago también hay ‘eventos más duros’, en los que. No se repiten fiestas en las mismas casas, porque la estrategia de los organizadores es moverse para no levantar sospechas. Los festejos son disfrazados de 15 Años, bodas, primeras comuniones e incluso bautizos. En el norte es otro tipo de eventos, ahí son ‘’ (por el tipo de música y en las que también se ofrecen drogas y alcohol a menores). Un taxista comentó que en una ocasión llevó a una jovencita a una fiesta ‘rave’ y ésta le pidió que volviera en dos horas. Cuando volvió por ella estaba en total estado inconveniente, por lo que optó no retirarse.El 10 de abril pasado agentes de la Secretaría de Seguridad Pública desmantelaron una fiesta ‘rave’ en el sur de Mérida, donde fueron detenidas 62 personas, incluidos los organizadores por venta de licor y se les decomisó marihuana Una pareja fue consignada mediante la carpeta de investigación E2/466/ 2017 La fiesta clandestina de realizó en un domicilio particular de la calle 142 entre 88 y 90 de la colonia Emiliano Zapata Sur, y ante el fuerte escándalo y pleitos, vecinos avisaron a autoridades policíacas. El 31 de julio pasado, 15 jóvenes, también por queja de habitantes de la colonia Obrera, fueron detenidos en una fiesta ilegal, en donde se vendían bebidas alcohólicas a menores de edad.