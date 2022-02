Alcanza Yucatán cobertura total de bachillerato en sus 106 municipios

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, anunció la construcción de cuatro aulas virtuales de bachillerato en San Felipe, Tetiz, Dzoncahuich y Chumayel, para que todos los municipios del estado cuenten con educación media superior.

Desde el Centro Internacional de Congresos (CIC), donde se llevó a cabo la Firma de Convenio de Colaboración entre la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y la empresa de tecnología Huawei, el mandatario mencionó que con esto, todos los municipios de Yucatán contarán con un lugar para el aprendizaje de los jóvenes de nivel bachiller.

Indicó que en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), los estudiantes yucatecos de estos cuatro municipios ya no tendrán que recorrer largas distancias para acudir a un plantel educativo.

Cobertura total

El gobernador de Yucatán recibió a la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez

“Para nosotros es muy importante, porque eran los últimos cuatro municipios de los 106 que no tenían bachillerato en su municipio, entonces los jóvenes tenían que viajar a otros municipios, los que tenían la posibilidad económica y los que no, ya no estudiaban el bachillerato y se dedicaban a otras cosas”, comentó.

En presencia del rector de la UADY, José de Jesús Williams, adelantó que una vez que se alcance la cobertura de educación media superior en la totalidad de los municipios yucatecos, a través de la Secretaría General de Educación (Segey), buscarán instalar otras aulas similares en comisarías de los municipios más grandes de Yucatán.

Conectividad en las aulas

Gobierno de Yucatán buscará dotar de internet a todas las escuelas del estado en 2024

Asimismo, el gobernador indicó que como parte de sus compromisos de gobierno, fue el de dotar de internet a las escuelas de Yucatán, por lo cual aseguró que a través de una extensión en la red de conectividad, se dotará de este servicio a mil 500 escuelas, cifra que se piensa igualar para el siguiente año, con el objetivo de cubrir a todos los planteles educativos para el 2024.

