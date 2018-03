Alcantarillas una 'trampa mortal' en Mérida; una mujer herida

Habíamos advertido de la posibilidad de un accidente por el mal estado de las rejillas y hemos pedido de manera formal atención de la misma sin que nuestra petición sea atendida’ Rudy Airam Pacheco, Regidor

Y es que luego de que una mujer cayera a una alcantarilla en la calle 62 entre 65 y 67 porque la rejilla se encontraba en mal estado, dijo que es la responsabilidad del Ayuntamiento el estar pendiente del estado en que se encuentra la infraestructura, pues ahora fue una fractura, pero pudo haber sido algo peor.

Después queen la pierna izquierda, elhizo un llamado a la población para que reporten las; la medida fue criticada por los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes desde hace varios meses habían pedido a la Dirección de Obras el reemplazo de estas instalaciones. “Como bien dice el refrán “ahogado el niño quieren tapar el pozo” y el mismo alcalde pide a los Ciudadanos que reporten las alcantarillas que se encuentran en mal estado para que sean reparadas, cuando existenno solo deen el Centro, sino en diversas partes de la ciudad que no han sido atendidas” señaló el coordinador de la Fracción Edilicia del PRI Rudy Airan Pacheco Aguilar.Luego de lamentar que una mujerdebido a las pésimas condiciones, falta de atención y cuidado que tiene esta administración para atender las calles, el regidor Rudy Airan Pacheco Aguilar, de nueva cuenta llamó a lasa realizar una revisión del estado en que se encuentran las instalaciones públicas para hacer los reemplazos y arreglos necesarios. Recordó que los regidores del PRI no sólo han pedido sean atendidasque como en este caso tienen sus tapas rotas o dañadas, sino también la señalización en las construcciones pues apenas el mes pasado, aunque hubo daños materiales de importancia, por fortuna no se registraron