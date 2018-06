Alcalde de municipio de Yucatán protege ola de robos

Vecinos de Conkal responsabilizan la ola de robos que sufren en sus negocios o casas habitación al alcalde Jorge Pérez Parra, quien está en campaña en busca de reelegirse desde hace meses, incluso lo acusan de estar coludido con los criminales, pues sus mandos de la Policía Municipal han sido vistos hablando en puntos lejanos de la población con quienes supuestamente están desvalijando el pueblo.

Guadalupe Ángulo Gamboa ha sido una de las víctimas de los amantes de lo ajeno, pues le sustrajeron 12 mil pesos. “Eran como a las 8 de la noche cuando mi hermano, quien se encontraba en la casa, llegó a avisarme que habían entrado a robar, que había encontrado cosas tiradas y que vio que rompieron los protectores de la ventana”.

Lo anterior sucedió el pasado 10 de mayo en la quinta “El Gallo”, en la calle 30 por 23, cuando se percató de que unos hombres habían entrado a la casa a robar; llamaron a la policía por temor a ser heridos, pero los agentes, a pesar de ser un municipio pequeño, llegaron casi una hora después. Don Guadalupe comentó que al revisar su casa, él y su hermano encontraron una mochila de los ladrones con celulares y otros artículos, los cuales le entregaron a la policía para que fueran sumados a la investigación, pero nunca hubo ninguna.

“A la vuelta de mi casa hay casas que tienen cámaras de seguridad, les dijimos a los policías que en los videos salen sus caras, y aun así no pasó nada”, refirió.

Señaló que se llevaron dos bombas de agua y herramientas con un valor superior a los 12 mil pesos.

“El alcalde, Jorge Pérez Parra está coludido con los ladrones, yo vi al comandante de la policía Municipal hablando con los mismos hombres que me robaron a mí y a los vecinos, porque ese mismo día robaron a lado de mi casa y una noche anterior a otro vecino”, mencionó.

Así como don Guadalupe, otros habitantes de Conkal han sido víctimas de actos delictivos, por ello, el miércoles decenas de vecinos se reunieron en el parque principal para abordar el problema que aqueja a su población: la inseguridad y delincuencia que desde hace cerca de dos meses ha desatado una ola de robos.

La convocatoria fue difundida por medio de redes sociales a través del grupo “Que todo Conkal se entere”, donde vecinos difunden los hechos de inseguridad que les afectan.

De igual manera invitaron al alcalde y candidato del PAN, Jorge Pérez Parra, para que rindiera informes sobre las medidas de seguridad que tomó y la estrategia que puso en marcha, compromiso que dio en la primera reunión con los vecinos.

El edil no dio la cara y envió una carta en la cual informó que no atendería a los afectados, “porque se encontraba dando rondines” por las calles de Conkal junto con el director de la Policía Municipal, información que fue desmentida cuando los vecinos vieron al primer edil en el palacio municipal durante la reunión rumbo a un evento de campaña.

“El índice delictivo cada vez es mayor en esta villa, el alcalde tiene los oídos sordos, todavía hace poco nos reunimos con él en el palacio porque queremos que garantice la seguridad de nuestros hijos, prometió dar más vigilancia y hasta ahora nada”, mencionó R.C.M. quien por miedo a represalias pide se omita su nombre.

Explicó que hace poco más de 15 días los vecinos organizaron una reunión vecinal en la plaza principal en la cual eligieron una comisión de 10 personas para que acudieran al palacio municipal a dialogar con el alcalde.

En dicha reunión, el alcalde Jorge Pérez Parra arremetió en contra del actual sistema de justicia, amparándose en que no puede hacer nada para detener estas incidencias, pues no cuenta con elementos de seguridad ni patrullas, sin embargo, los vecinos comentaron que el primer edil recibió cerca de 30 vehículos y motocicletas al inicio de su administración, pero solo hay tres al servicio de la población.

Los vecinos agregaron que en ese encuentro Pérez Parra mencionó los nombres de los presuntos delincuentes, los cuales se enteraron que fueron expuestos y uno de ellos acudió al local de RCM para amenazarlo de muerte.

Ante esto, RCM hizo una publicación en sus redes sociales donde responsabiliza al alcalde de toda situación que le ocurra pues fue Pérez Parra el que mencionó el nombre de los “delincuentes” y no los vecinos que conformaron dicha comisión.

“El alcalde tiene un pacto con los delincuentes, los protege; ¿cómo es posible que estas personas sepan que sus nombres se dijeron en esa reunión?, él se los dijo. En Conkal todos sabemos que Jorge trabaja con ellos y siempre que tiene problemas les pide ayuda, a mí ya me amenazaron, fueron a mi local en el mercado y me sacaron un cuchillo, hable a la policía, llegaron pero no hicieron nada”, explica el afectado.

“Cuando hablamos con el alcalde, se comprometió a darnos ayuda, a resolver estos problemas, y nada que le interese ayudarnos, hasta pagó a un periódico para que dijera que soy yo el que inventó y armó esta historia, por su culpa me amenazaron de muerte y hoy quiero decir, y dejar muy en claro, si algo me pasa es responsabilidad del alcalde Jorge Pérez Parra”.

Los quejosos mencionaron que Jorge Pérez Parra está condicionando el voto y agregaron que desde el inicio de la campaña se ha dedicado a cancelar los servicios públicos básicos del municipio para desviar recursos y pagarles 200 pesos a las personas que acudan a las caminatas y mitines políticos de los candidatos.

“Conkal se está hundiendo, ya vieron como están las calles, ahorita con las lluvias todo se vuelve un lodazal y no podemos cruzar, los mototaxis no entran a nuestras colonias; yo vivo en La Guadalupana y ahí no entran por que se voltean y si ahorita te asaltan en la noche, cómo voy a llegar a mi casa después del trabajo”, dijo doña María Puc.

“Todas las noches tenemos que estar pensando sí no seremos nosotros a los que nos van a robar, esto no puede ser posible, mi hija está embarazada, mi mamá ya es muy mayor de edad y tengo miedo de que un delincuente entre a mi casa, porque tenemos que vivir esto si estamos pagando impuestos”, puntualizó.

Entre los problemas que hoy enfrentan los vecinos se encuentra también la venta clandestina de alcohol, lo que aumenta aún más la ola de robos en esta población, además de la falta de servicios públicos como es electrificación y agua potable en los nuevos fraccionamientos de Conkal.