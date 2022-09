Alcalde de Yucatán pide disculpa por confundir el águila real con el águila calva

El alcalde de Panabá, Omar Adiel Mena Narváez salió a pedir disulpas por el error en la escenografía que se registró el día 15 de septiembre donde se confundió el águila real con un águila calva.

A través de sus redes sociales, el Presidente Municipal emitió una disculpa pública justificando que dicha falta fue sin el más mínimo dolo hacia los símbolos patrios.

De igual forma indicó que no tuvo la oportunidad de observar la escenografía antes de la ceremonia, por lo que pidió una disculpa a todos los mexicanos.

El Alcalde manifestó que no tuvo tiempo de mirar la escenografía antes de dar el Grito de Independencia.

Como parte de sus disculpas, indicó que un error se comete y se afronta, por lo que asumía la responsabilidad de su gente y pidió ver mejor las cosas buenas, como las cosas que han logrado en un año y dejen de buscar el mínimo error para ponerlo en redes y mancillar los símbolos patrios.

Solicitó dejar el hecho atrás y notar todo lo hermoso que fue el acto cívico, mirando con optimismo y no con ojos de pesimismo y frustración, concluyendo que el trabajo de su administración había más que los errores que se han cometido.

Alcalde de Yucatán se disculpa por hecho viral

Cabe mencionar que el error, por el cual el Presidente Municipal pidió disculpas, se ha vuelto viral en redes sociales y fue muy criticado, incluso se dijo que este hecho podría considerarse como un delito penado por la ley.

Entre los internautas se dijo que el hecho le puede costar el puesto a Mena Narváez o a quien resulte responsable del hecho.

De acuerdo con el artículo 191 del código penal federal, se considera sancionable a quien altere los símbolos patrios o hagan uso indebido de ellos, que van desde tres días a un año de prisión y multa de mil a 25 mil pesos.

Si bien no se sabe si el Alcalde de Panabá no va a recibir algún castigo por este hecho, cabe recordar que no es primera vez que sucede un incidente durante el grito de Independencia, ya que hace 5 años, cuando se cayó la campana y el Alcalde casi se golpea la cabeza con la campana que se cayó.

