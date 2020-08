Alcalde de Yucatán afirma que los niños llevan el Covid-19 a las casas

A través de una transmisión que hizo por Facebook para regañar a los ciudadanos de Muna, municipio del poniente de Yucatán, el alcalde Rubén Carrillo Sosa, causó polémica por sus declaraciones.

En el vídeo, además de hablar sobre las obras que está realizando el Ayuntamiento de Muna con recursos propios, el alcalde afirmó que los niños son lo que llevan el coronavirus Covid-19 a las casas.

En el vídeo de casi cinco minutos y medio, este alcalde Yucatán se dedicó a regañar a los ciudadanos que habitan el municipio, ya que la gente no sigue las recomendaciones para evitar contagios de Covid-19.

“Estamos en una etapa crítica de la pandemia y la única manera de detener los contagios es cumplir las medidas de higiene”.

Señaló que Muna y el resto de Yucatán es una zona de alto contagio e indicó que los números son alarmantes y preocupantes, ya que hay menos lugar para la ocupación hospitalaria y atención médica.

Niños llevan el Covid-19 a las casas

Sobre las polémicas declaraciones, este alcalde de Yucatán criticó a las personas que dejan que cuatro o cinco niños estén un triciclo sin cubrebocas, ya que los infantes también pueden contagiarse de Covid-19.

El alcalde de Muna, Yucatán pidió a la gente que se cuide de esta pandemia del coronavirus.

“Ellos llevan el virus (coronavirus) a casa. ¿Quién dijo que pueden salir? Si nadie ha dicho que pueden salir”.

Exhortó a la gente a no caer en información falsa y creer que el coronavirus sólo afecta a las personas de la tercera edad, ya que también hay jóvenes que desafortunadamente están perdiendo la vida por el virus.

Carrillo Sosa mencionó que el coronavirus es de vida y muerte y comentó que cada persona debe cuidarse, ya que el Covid-19 no es un juego, por lo que pidió a la gente no salir de casa, ya que aún no hay vacuna.