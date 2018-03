Alcalde de Umán hace caso omiso a peticiones

Ylmar Pacheco/Diario La Verdad UMÁN, Yucatán.- Vecinos de Itzincab, comisaría de Umán, dieron a conocer que otro de los problemas que los aqueja son la proliferación de perros callejeros, y aunque han denunciado la problemática al municipio, las autoridades no han actuado para solucionar esta denuncia. Rubí Patricia León, vecina de este lugar, recordó que en una ocasión el alcalde Freddy Ruz acudió a un evento a este lugar y se le dijo del caso, pero hasta la fecha no ha hecho nada, y aunque ahora anda recorriendo las comisarías de Umán, cuando le ha tocado visitar Itzincab lo hace de manera fugaz, para no ser abordado por los vecinos sobre el tema.

MÁS PROBLEMAS

‘Si no son los baches, es la maleza, ya que por las constantes lluvias, éstas cubren las escarpas, lo que obliga a las personas a caminar en la calle con el riesgo de ser atropelladas’, mencionó.

Así mismo, dijo que otro problema que los aqueja son los baches que hay en todas las calles, y aunque cada que tiene la oportunidad reportar de manera directa el problema con el municipio, éste ha brillado por su ausencia.Finalmente, indicó que las pocas calles que se han reparado, que en particular son las principales de la población, no ha pasado ni dos meses y ya se volvieron a cuartear, por lo que seguramente, dijo, se formarán más baches si continúan las lluvias de las últimas semanas en la comunidad.