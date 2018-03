Alcalde de Umán corre a su esposa

La sustituye con su mamá y desconoce al comisario de Ticimul

El comisario lo explica: ‘Para mí Nelvy Couoh aún sigue siendo la presidenta del DIF, porque no han pasado un escrito al respecto’.

HISTORIA DE ERRORES

Te puede interesar

En su intento por, el alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán, destituyó a la presidenta del DIF, su esposa Nelvi Couoh, y desconoció al comisario de Ticimul. Eso informa en un comunicado que refleja unay desconcentración a raíz de su interés por seguir en el cargo. El comisario de Ticimul, José Esqueda Briceño, recibió un comunicado en el que aparece la mamá del Alcalde como presidenta del DIF, cuando ese nombramiento debe ser del conocimiento del Cabildo.Sin embargo, el alcalde mandó un documento membretado con el logo del Ayuntamiento donde dice que la presidenta del DIF es su mamá, María del Carmen Guzmán Yáñez, haciéndolo sin que el Cabildo lo apruebe. ‘No sé si sea válido que la mamá de un alcalde sea la presidenta del DIF municipal’, dijo. ‘Al parecer lo que pasó es que, por su nerviosismo, porque, se equivocó en el nombre y puso Gabriel Esqueda Briceño como comisario de Ticimul, ese es mi hermano, yo soy yo José Esqueda, al desconocerme’, explicó. ‘Hace un año y medio que estamos en el comisariado y ellos no se han enterado que Gabriel Esqueda no es comisario de Ticimul’, señaló. Sobre la polémica que causó el cierre del centro comunitario hace algún tiempo, dice que por medio de un documento: ’Por este medio le informó que el día 30 de octubre requerimos de nueva cuenta las instalaciones del Centro Comunitario de Ticimul para poder rehabilitar de nueva cuenta los talleres que se ofrecen a mujeres y ciudadanos de la comisaría, para proporcionar capacitación necesaria para que mejoren su situación económica y mejorar su calidad de vida. Esperando contar con su colaboración y apoyo me despido de usted’. Atentamente, María del Carmen Guzmán Yáñez, presidenta del DIF municipal administración Umán 2015- 2018”. Arbitrariamente, el alcalde y su esposa cerraron el lugar y suspendieron las clases de urdido de hamaca, repostería, pintura y visitas médicas.Esqueda Briceño recuerda que el problema empieza cuando ellos (el alcalde y su esposa) retiran todo el mobiliario del centro comunitario de Ticimul, hace un año y medio. Agregó que en ese edificio había una lechería Liconsa, y en su enojo por no ser invitados a la inauguración, tiempo después se llevaron todo el equipo con el que se impartía varios talleres de manualidades. Decidieron cerrarlo. La lechería fue instalada por los gobiernos federal y estatal, y aún sigue funcionando en ese centro comunitario, pero sin los talleres. El Centro Comunitario está dentro de un terreno ejidal y ellos no tienen incidencia ahí, para eso ejidatarios tendrán que decidir, así como personas de Ticimul. En el citado documento la mamá del alcalde pide que se le devuelva edificio para que se reabra el centro comunitario, pero lo pide como presidenta del DIF municipal.