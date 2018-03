Alberto Villareal presenta el libro ‘Todo lo que fuimos’ en Mérida

Alberto Villareal

Tras el éxito de su debut ‘Ocho lugares que me recuerdan a ti’, un emotiva novela romántica, este joven talento nos sorprende con esta nueva sorpresa, una caótica y apasionada manifestación de amor de principio a fin, donde los momentos más dulces de una relación, y también los más amargos, son protagonistas.

Aprovechando la gentileza de Editorial Planeta, platicamos en exclusiva con Alberto acerca de esta obra que presentará este domingo 11de marzo a las 12:45 horas en el Salón Ek Balam, del centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Háblanos del origen de este proyecto

En ‘Todo lo que fuimos’ no planeaba publicar el libro yo solamente estaba escribiendo lo que llegaba a mí, lo que quería compartir, un documento con todo lo que escribía, después me di cuenta que podía crear una historia con estos textos cortos, no solo tenerlos, sino acomodarlos de cierta forma para que contara una historia, ya después de que se me ocurrió esa idea pues empecé a acomodar unos textos, crear unos nuevos y eliminar algunos para que tuviera coherencia la historia.

El libro describe melancolía e incluso dolor

Pues sí, creo que en los libros juveniles de amor todo es muy dulce, todo es bonito, no hay problemas, todos terminan felices al terminar la historia, pero creo que no siempre es así, y quería reflejar este otro lado que también existe, es real y muchas personas lo viven también, porque idealizamos las relaciones justo por eso, por los libros, por las películas y quería mostrar que existe este otro lado cuando a veces hay relaciones en las que hay problemas en la familia, problemas en el trabajo, amores a distancia, infidelidades, hay mil cosas a veces en las relaciones. Hablar un poquito de las relaciones enfermas.

La edición es muy dinámica ¿cómo se conceptualizó el arte?

Bueno yo quería que este libro fuera muy atractivo visualmente, porque no es una novela, son textos cortos, entonces podemos jugar con los espacios y demás, entonces desde el principio le dije a mi editora yo quiero que tenga ilustraciones y nos apoyamos de Lucero Vázquez es una muy buena ilustradora quien hizo la portada y las gráficas que están dentro del libro.

¿Pensaste que tu amor por los libros te otorgaría tanta popularidad?

No, hace cinco años empecé el Canal de YouTube, tenía 18 años, solamente quería formar una comunidad de personas que se recomendaran libros, porque mi familia no es de lectores, mis amigos tampoco, entonces me sentía un poco solo, no sabía con quien hablar de todo esto, creé el canal justo para eso, no pensé que la gente fuera a ver videos de alguien que te hablara de libros porque se supone que vivimos en un país que se supone que no se lee, pero creció, creció y creció y el hecho de hablar de libros en YouTube me dio la oportunidad de escribir mis propias historias, no lo esperaba pero estoy muy agradecido de cómo ha resultado todo.

Es la cuarta vez que participas en la Filey

Sí, siento que estoy casi desde los principios de la Feria, porque es una feria relativamente joven, soy muy feliz de estar aquí en Mérida, es una ciudad que me gusta muchísimo, como muy rico, me tratan muy bonito, entonces espero seguir regresando para disfrutar de la feria y pasear por la ciudad. Aprovecho enviar un caluroso saludo a La Verdad Yucatán por su octvao aniversario.