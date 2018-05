Alberto Bañuelos trasciende fronteras con su obra de arte

Desde muy pequeño a Alberto Bañuelos le atrajo el arte, que unido a su espíritu independiente e inquieto, hacían de él un prospecto de pintor y escultor que con el paso de los años fue trascendiendo fronteras

¿Cómo nace el amor por la pintura y escultura?

A los 22 años me traslado a Madrid y entro a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, y así comencé. Cuando se dio la oportunidad presento el examen de ingreso en la Academia de Bellas Artes, pero no me quedo. La verdad en su momento fue un duro golpe, pero con el tiempo he llegado a la conclusión de que eso me ayudó a forjarme como un autodidacta, pues en 1978 ya tuve estudio propio, un espacio donde durante tres años realicé mi progreso intelectual.

¿En qué momento llegaron las piedras?

En 1982 nace la primera escultura. Se trata de un torso realizado con una piedra de alabastro que me regalaron y desde ahí sacaba provecho a cualquier piedra y fue así como llegó la primera exposición en el 84 en la ya desaparecida Galería 24 de Madrid, donde exhibí pinturas de La Alpujarra y una serie de gouaches de los mataderos, pero también las primeras esculturas figurativas, mujeres tumbadas en eróticas posturas.

¿Qué satisfacción le ha dejado el arte?

Cuando estoy trabajando en mi taller, en absoluta soledad, sumergido en proyectos de una trascendencia personal que sólo a mí me interesan, estoy en un estado de entrega, de autenticidad, que podemos llamar espiritualidad, eso me ha dejado paz.

¿Cuál es el siguiente reto?

Seguir avanzando a partir de la constante duda que me obliga, día a día, a plasmar aquello que me obsesiona.

Importancia

Bañuelos ha realizado diferentes exposiciones en su país y en México. Entre las más destacadas está: “Alhóndiga de Granadinas” y “Museo de Identidades Leonesas”, como parte del 44 Festival Internacional Cervantino de León, Guanajuato.

_Eliza Ongay