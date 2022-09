Albañiles en Yucatán mueren por falta de vigilancia

En Yucatán al menos cinco albañiles han muerto en lo que va del 2022, como resultado de la falta de vigilancia por parte de las empresas constructoras, denunció Eusebio Moo Tec, secretario general del Sindicato de Terraceros y Trabajadores de la Construcción.

Ante la muerte de un joven albañil de 14 años, el pasado lunes por la tarde, debido a que cayó del techo de una casa de dos plantas en construcción, ubicada en el fraccionamiento Tixcacal Opichén, el líder sindical lamentó que los encargados de dichas obras sigan permitiendo que los empleados laboren sin el uso de arneses, líneas de vida y otros elementos que pueden prevenir las fatalidades.

Criticó que las inmobiliarias y desarrolladoras quieran "lavarse las manos" sobre su responsabilidad con estos acontecimientos, echándole la culpa al trabajador de no usar el equipo de seguridad.

"No es lógico, porque si como empleador pongo la condición de que todo trabajador debe utilizar el equipo de seguridad y un empleado no lo quiere usar, con la pena no se le permite trabajar, pero las empresas no vigilan que cumplan este requisito y por eso ocurren estos accidentes", expresó el líder sindical.

Moo Tec, quien tiene más de 40 años en el ramo de la construcción, comentó que a lo largo de los años la constante ha sido que los obreros trabajen en condiciones inseguras y sin prestaciones como la seguridad social, lo cual también vulnera los derechos de sus familias ante cualquier accidente.

También te puede interesar: Muere albañil de 14 años de edad al poniente de Mérida

Medidas de seguridad más estrictas

Eusebio Moo Tec

En ese sentido, llamó a las empresas constructoras y desarrolladoras a ser más estrictos en cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad y la afiliación de sus alarifes al seguro social, ya que es un requisito y un derecho establecido por la ley.

"Muchos no lo saben pero una muerte por accidente laboral equivale a una indemnización por 1.2 millones de pesos y si el empleador no tiene afiliados a sus trabajadores el Seguro Social tiene la facultad de multar lo por otro millón de pesos, entonces el empleador podría hacerse acreedor de un gasto por 2.2 millones de pesos, solamente por no cumplir con este requisito", abundó.

Asimismo, exhortó a todos los trabajadores del ramo de la construcción, del cual dependen albañiles, terraceros, carpinteros, electricistas y plomeros, a utilizar siempre el equipo de protección que incluye chaleco, casco, arnés y línea de vida, sobre todo cuando realizan trabajos en las alturas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram