Albañil se gradúa de enfermero y su historia inspira a Yucatán

Concluir su carrera de enfermeria no solo ha sido satisfactorio para él y su familia; los más orgullosos son sus amigos y compañeros albañiles que hallan su esfuerzo muy inspirador.

Y así inspirador es el ejemplo que ha dado este estudiante de Oxkutzcab quien con su trabajo de ayudante de albañil ayudó a pagar sus estudios como licenciado en enfermería.

Es Manuel AntonioChimas Cáceres, un joven que a finales de agosto –pese a la pandemia– obtuvo su título de Enfermero por parte del Centro Educativo Rodríguez Tamayo (CERT)

Cursó su carrera en el periodo escolar de 2015-2019 en el plantel ubicado en el municipio de Ticul, lo cual significaba doble sacrificio al tener que trasladarse de un municipio a otro.

A través de redes sociales contó que en más de una ocasión pensó en tirar la toalla, porque de pronto no sabía si seguir trabajando en la construcción y abandonar la carrera o lo contrario.

Muchas veces durmió solo 2 horas, porque tenía que cumplir con las tareas escolares, y luego dejar los libros y agarrar la pala para mezclar la cal y la arena.

El orgullo de graduarse es todavía mayor para sus padres: Don José Antonio dedicado a la milpa y doña Justina María Cáceres, ama de casa.

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

Chimas se ha convertido en una inspiración para amigos, conocidos y más personas en internet, luego de que en su perfil de Facebook posteara una foto donde anunciaba su gran logro académico, rodeado de sus amigos del trabajo y mientras sostenía una pala con la que muchos días trabajó arduamente para alcanzar sus sueños.

“Este secre ya es licenciado en enfermería… no me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”, escribió.