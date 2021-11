Albañil apedreó el carro de su jefe cuando lo despidieron en Mérida

Un albañil fue detenido al poniente de Mérida, luego de que apedreó el carro de su jefe cuando lo corrieron.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento en la calle 106 por 59 de los ‘Almendros’ en Ciudad Caucel.

De acuerdo a los reportes preliminares, un sujeto originario de Tabasco, quien se desempeñaba como albañil en un minisuper, comenzó a discutir con su patrón luego de que llegó a su lugar de trabajo en estado de ebriedad.

Hombre apedreó el carro de su jefe

El auto presentó el panorámico roto.

Su condición etílica no le pareció a su jefe por lo que le dijo que ya no requerían de sus servicios, noticia que desató su irá y tomó una piedra la cual arrojó al panorámico del coche de su ex jefe.

Tras el violento hecho, el afectado decidió dar aviso a los números de emergencia, por lo que al lugar se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes montaron un operativo para dar con el agresivo sujeto, hasta que fue detenido y abordado a la unidad 6168 de la SSP.

El hombre fue trasladado a los separos de la SSP para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público y así se realice el deslinde de responsabilidades y cubra los daños a propiedad ajena.

El vehículo presentó una fisura en el panorámico, por lo que se espera que el afectado interponga una denuncia contra este hombre.

Cabe mencionar que al igual que este albañil en días pasados informamos en La Verdad Noticias, que un grupo de vecinos apedrearon la vivienda de un hombre en el fraccionamiento Piiedra de Agua, ya que aseguran estar hartos de que se ponga agresivo y amenace a los transeúntes.

