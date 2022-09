Al rescate de los juguetes y utensilios tradicionales de Yucatán

Con el objetivo de preservar los utensilios y juguetes tradicionales de Yucatán, el taller “Ka’ bo’ Ku meyajo’ ob” (Manos que trabajan), lleva 25 años elaborando de forma artesanal estos productos y promoviendo su uso entre los yucatecos, ya que con el avance de la tecnología han quedado en el olvido, comentó el artesano Martín Pech Ancona.

Artesano de Izamal

¿A qué se dedica el taller “Manos que trabajan”?

Nosotros estamos enfocados en lo que es el rescate de juguetes tradicionales, demostración de la fauna nativa de Yucatán en distintos tipos de artesanía y decoración de los calabazos conocidos como lek y chuj, que eran esenciales en todas las casas antiguamente, empleando materiales naturales como la fibra de coco y el henequén.

¿Son utensilios tradicionales de Yucatán?

Lo que estamos haciendo en “Ka’ bo’ Ku meyajo’ ob” es tratar de dar a conocer y rescatar una tradición que se está perdiendo con la tecnología, los juguetes tradicionales como la kimbomba, el balero, el trompo, el yoyo, las tablitas mágicas y los utensilios del hogar que se fabricaban a través de productos del campo.

¿Continúan vigentes?

Ya no solamente es un producto que se utilizaba como antiguamente, que el lek era exclusivamente para las tortillas, pero no, el lek puede usarse para guardar las tortillas, huevos, juguetes, cubiertos, cualquier cosa que requiera un espacio dónde ser guardado o simplemente como decoración, se puede usar como sea, el chiste es que no se deje de usar.

¿Cómo se elabora un lek?

Primero hay que sembrar las calabazas entre mayo y julio. Después esperar a que crezcan para cortarlas del tallo. Se les hace un hueco y se escarba todo su interior y se deja a secar en el sol por tres días para que se endurezca la cáscara. Luego es limpiarlo con agua y sal durante otros tres días, hasta que se cure lo de adentro y todo queda firme. De último solo lo decoramos y ya queda listo para el cliente.

¿Ya aceleró los tiempos de producción con el tiempo?

Se ve fácil, pero tiene un trabajo y por más rápido que querramos trabajar las artesanías son cosas que tienen su tiempo y requieren ser respetados. Como te decía antes, un solo lek puede tomar hasta una semana, una madera tallada es el trabajo de todo un día, por eso tenemos que valorar el precio de la artesanía.

¿Desde cuándo elabora estas artesanías?

Exageradamente tenemos ya como artesanos 25 años, ahora, todo lo que estamos dando a conocer son habilidades que aprendimos de nuestros padres y nuestros abuelos desde hace varios años.

¿Y se valora la artesanía?

Aunque de vez en cuando no nos negamos al regateo, podemos decir que el mexicano y el local valora las artesanías, sabe el trabajo que hay detrás y por ello las paga, por eso nuestro interés en que si se le está dando el espacio a la artesanía, se debe conocer como era desde antes.

¿Dónde pueden encontrar el taller?

El taller “Ka’ bo’ Ku meyajo’ ob” se ubica en la calle 32 entre 47 y 49 en Izamal, ahí podemos mostrarles todos los productos que sabemos elaborar y también enseñamos a los visitantes a utilizar estos juguetes, porque muchas generaciones ya ni saben cómo se utilizaban.

