Al rescate de los espacios públicos de Mérida

movimiento ‘‘Haz la Lucha’’

El grupo de emprendedores ‘‘Haz la Lucha’’ convoca a los interesados en el “Rescate de espacios públicos en los barrios de Mérida”, al encuentro que tendrá sede en la Universidad Modelo el próximo viernes 27 abril, informó su fundador Carlos Navarro.

“Somos un colectivo de emprendedores que propone resolver las principales problemáticas de México y de las ciudades de Latinoamérica a través del emprendimiento, con la participación de profesionistas que forman multidisciplinarios, a fin de detectar un problema y generar la solución del mismo”, dijo.

Explicó que cada tres meses se convoca a desarrolladores, diseñadores, programadores, psicólogos, sociólogos, matemáticos, antropólogos, administradores, artistas, arquitectos, ingenieros, comunicólogos, solucionistas, magos del conflicto, pensadores out of the guacal, y demás interesados a participar en los campeonatos ‘‘Haz La Lucha’’ para poder solucionar un problema real de la ciudad en cualquier formato como herramienta, prototipo o acción (app, web site, multimedia, video, fachada digital, prototipo arquitectónico, propuesta artística), entre otros.

‘‘Tenemos ligas en: Mérida, Tuxtla, Oaxaca, Zapopan, Guadalajara, Pachuca y Bogotá, Colombia’’, mencionó.

Los participantes recibirán talleres especiales para identificar y analizar la necesidad o problemática a fin de crear una solución,

Los ganadores recibirán medalla al primer lugar con valor aproximado en 40 mil pesos, cinco mil pesos en efectivo, además de diplomado de Innovación.