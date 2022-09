“Ahora tengo miedo de salir sola a la calle”: víctima de intento de asalto

Valentina Cano Canto es una joven de 16 años que estudia la preparatoria en un colegio ubicado en el centro de Mérida. Todos los días sale desde temprano de su casa y camina hacia la avenida 69 del fraccionamiento Vergel II para tomar el autobús que la lleva a la escuela.

Esta es una práctica que lleva a cabo de forma rutinaria desde que volvieron las clases presenciales. Sin embargo, durante las primeras horas del pasado lunes la rutina cambió por completo, al haber sido víctima de un intento de asalto por parte de dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Los hechos ocurrieron tan solo unos minutos antes de las siete de la mañana sobre la calle 29C con 10 y 10B de la colonia Vergel II, ubicada al oriente de Mérida.

La joven relató a La Verdad Noticias que salió deprisa de su casa, pues ya se le hacía tarde. Caminaba por debajo de la banqueta con el celular en la mano y todavía no se había puesto sus audífonos, cuando de pronto escuchó que se acercaba una motocicleta en la cual viajaban personas que hablaban con un alto tono de voz.

“No le presté importancia, hasta que escuché que uno grite ‘a ella’ y cuando volteé, los vi estacionarse a un lado de mi y uno se bajó corriendo gritándome que le de mi celular”, relató la afectada.

Valentina entró en shock y lo único que pudo hacer es correr, empujar a su agresor y resguardarse en la terraza de la casa de una vecina.

“Yo me resistí mientras él me gritaba que le soltara mi teléfono, pero yo lo empujé y comencé a golpear la puerta, en eso vi que sacó una navaja y me comenzó a amenazar, me jaló de la mochila, pero luego se dio la vuelta, se subió a la moto y se fueron”, agregó.

Todo ocurrió en menos de 10 segundos. El instinto de supervivencia ayudó a Valentina a refugiarse y contener el ataque, en lo que una vecina de la casa de enfrente salía a ver lo que pasaba. Todo quedó grabado en el video de las cámaras de seguridad instaladas en otro domicilio.

“Yo estaba muy nerviosa y me puse a llorar, lo único que pude hacer es hablarle a mi mamá y rápidamente llegó su pareja y mi hermano, que me ayudaron a calmarme y hablaron a la policía”, relató.

Una unidad de la Policía Estatal tardó alrededor de cinco minutos en llegar al lugar. Cuando le preguntaron a la joven lo que había sucedido, recibieron el reporte de otro robo cometido en la colonia Kukulcán.

Enseguida dieron inicio los rondines al oriente de la capital yucateca, con el objetivo de dar con los malhechores motorizados, que fueron interceptados cerca de Mulchechén, en el municipio conurbado de Kanasín.

Hasta ese lugar llevaron a Valentina, para que los identifique, pero su miedo no permitió que pudiera mirarlos, hasta que llegaron a la cárcel pública municipal de Kanasín, donde los encaró y señaló como los responsables del robo con violencia en grado de tentativa del que fue víctima horas antes.

Encara a sus asaltantes

Valentina denunció a los asaltantes ante la FGE

Como Valentina, otras tres jóvenes estudiantes fueron atacadas por la misma pareja de delincuentes. Una en la colonia Canto, otra en Cecilio Chi y una más en Kukulkán, siendo ésta la última a la que ultrajaron.

“La verdad estoy agradecida con el actuar de los policías, porque los atraparon rápido, pero me quedó el miedo de salir sola a la calle, todavía escucho la voz de esta persona gritándome al oído y siento feo”, abundó la estudiante de preparatoria.

Los delitos que se cometieron en el oriente fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en su sede ubicada en la colonia Fidel Velázquez, mientras que los cometidos en el sur se denunciaron en Kanasín.

La querella de Valentina quedó asentada en la carpeta de investigación 2027/2022, a la espera de que procedan en contra de los responsables.

Dos menores de edad detenidos

Los responsables fueron detenidos

La Policía Municipal de Kanasín informó que luego de los asaltos registrados en el oriente y sur de Mérida, dos menores de edad fueron detenidos en el municipio de Kanasín, a bordo de la motocicleta que usaron como medio para huir de sus víctimas.

Ambos sujetos fueron detenidos a bordo de su vehículo en la calle 70 con 61 de la Colonia Mulchechén I y se les acusa por robo a transeúnte con violencia, cometidos en la calle 29 C por 10A y 10B de Vergel II, además de otro asalto en la colonia Kukulcán de Mérida.

Los detenidos son A.G.M.K y B.E.E.A, ambos de 16 años de edad, quienes a bordo de una moto Suzuki tipo 110 color azul y placas 19DLA9, cometieron los delitos amenazando a jóvenes estudiantes con una navaja.

A los amantes de lo ajeno se les encontró en su poder dos teléfonos celulares, una computadora, un cargador y unos audífonos.

