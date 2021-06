Agresiones a ciudadanos previo a las Elecciones 2021 en Yucatán

De nueva cuenta se vivieron momentos de tensión y violencia en Yucatán, luego de que habitantes del estado fueron agredidos por presuntos simpatizantes de un partido político previo a las Elecciones 2021.

Los violentos hechos ocurrieron en las comunidades de Nahbalam y Huununku, en el municipio de Temozón.

De acuerdo a los primeros reportes, funcionarios con cargos públicos en el poblado de Nahbalam, hicieron uso de violencia contra vecinos de la comunidad mencionada.

Presuntamente los agresores fueron el actual secretario de la comuna de Temozón, Ángel de la Cruz Aguilar A., el comisario ejidal de Hunuku, Gualberto Daniel Ku C., el director de Protección Civil, Luis Adrián Ku C. y su hermanito Luis Daniel Kuyok C., supuesto líder de un grupo de encapuchados.

Uno de los lesionados sufrió traumatismo craneoencefálico.

Según los quejosos, estos presuntos agresores, agredieron a habitantes de las comunidades con piedras, palos y detonaciones de armas de fuego que alertaron a los vecinos.

Violencia previo a las elecciones 2021

Una mujer sufrió quemaduras de tercer grado por una bomba molotov.

La violencia se desató previo a los comicios 2021 y entre los enfrentamientos resultaron heridos, una mujer de la tercera edad,que presentó daños severo en el ojo izquierdo, así como una mujer resultó con quemaduras producidas al estallar una bomba molotov, de igual forma resultó con el tobillo derecho fracturado, quemaduras de tercer grado en el brazo derecho y dolores intestinales.

De igual manera un hombre que se identificó como Bubby, recibió pedradas en varias partes de su cuerpo, una en la cabeza, y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, ya que sufrió traumatismo craneoencefálico, derrame interno, dolor de intestino y daños en un ojo.

Cabe destacar que los quejosos denunciaron que estaban llevando víveres a las casas de campaña cuando fueron interceptados por los presuntos agresores previo a la Elecciones 2021 en Yucatán.

