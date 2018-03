Agatha Ruiz de la Prada de visita en Yucatán

Agatha Ruiz de la Prada en Yucatán

La diseñadora internacional Agatha Ruiz de la Prada, compartió con los lectores del Diario La verdad de Yucatán sus reflexiones en torno al buen vestir, la comodidad, la elegancia, lo caro, lo barato y lo lujoso para resumirlo en un solo concepto: la democratización de la moda.

Agatha Ruiz de la Prada en los jardines de la Hacienda Santa Cruz, en donde presentó una pasarela con lo más reciente de su colección, con artistas como Mildred Rubín, Diego Cerón y Aldrin Ayuso, en el evento denominado Fashion Rock, organizado por la empresaria Ligia Aguayo Rosado, directora general de la revista Midwoman, la diseñadora nos habla de sus expectativas.

¿Cuáles son las tendencias de la moda según Agatha Ruiz de la Prada?

En este momento está cambiando mucho; hay cosas muy buenas porque se ha hecho democrática. Esto ha cambiado mucho, tengo esperanza de que los próximos años la moda se convierta en una cosa que sea más sostenible y ecológica. Al mismo tiempo, para la gente joven se ha convertido en algo muy difícil por la competencia que existe en un mercado globalizado en donde nos llegan, al momento, las tendencias de lo que está sucediendo en París y en Argentina; en Alemania o en Japón.

¿La moda rápida hace alguna aportación?

Sí, definitivamente hace muchas porque todo el mundo puede vestirse bien. Esto es muy positivo porque anteriormente solamente podían vestir bien los ricos, los pobres estaban fastidiados. En la historia de la humanidad hubo épocas en las que la gente tenía un solo traje en toda su vida, eso hacía que lo arreglaran cuando se deterioraba e incluso pasaban de generación en generación. Los trajes siempre han sido muy caros y valorados, ya que hace años era muy caro hacer las telas, cortarlas para diseñar una prenda era algo muy sofisticado y lujoso, exclusivo de la gente rica; hoy en día cualquier persona puede estar muy bien vestido y a eso me refiero cuando digo que la moda se ha democratizado.

¿Cómo se da el cambio de la mezclilla, que en principio fue la ropa para obreros y al tiempo se vuelve una pieza de vestir sofisticada, cara, fue producto de la mercadotecnia?

Hoy por hoy la moda es más cómoda y fue en la década de los sesentas los jeans, el pantalón vaquero ofrece esa libertad que se buscaba y opta por esa prenda, ya que les hace sentirse libres.

¿Para muchas mujeres es la prenda más cómoda, cuál es la razón?

Las mujeres quieren trabajar, tener hijos, tener amigas, estar enamoradas si pueden y además ser cultas, pasársela bien. No quieren estar incómodas y esto está siendo el gran cambio en Latinoamérica. Es un Continente que está viviendo un momento mágico. Ahora veo que la mujer es más moderna; viste con comodidad y eso es una tendencia imparable.

¿Qué hace falta para que la mujer aprenda a vestir?.

Cuando la mujer mira a las actrices del mundo y personalidades como Carolina de Mónaco que un día asistió a un baile con unas zapatillas deportivas tiende a imitarle. Hoy, con las redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook la gente cada vez tiene más influencia.

¿Qué es la democratización de la moda?

Que todo mundo puede ir bien vestido por poco dinero y es cuestión de que los diseñadores y productores pongan cosas bonitas a un precio accesible; la gente no es tonta, por lo tanto compra diseños bonitos. Me imagino qué no hubiera hecho hace 20 años, en el inico de mi carrera si contara con las redes siociales. Hoy cualquiera puede comerse al mundo.

¿Cuál es el reto para los diseñadores de moda que vienen empujando?

Es un reto difícil porque las grandes empresas representan un problema ya que son unos monstruos de la mercadotecnia. Imagínate ¿qué hubiera logrado de haber comenzado con estas redes sociales a mi disposición hace 20 años? hubiera sido fenomenal. Hoy con las redes sociales cualquiera se come el mundo.

¿Qué le recomendaría los diseñadores jóvenes de la moda que están iniciando su carrera?

Que la disfruten al mil por ciento, es una profesión bonita, emocionante. La vida del diseñador es mágica, no deben obsesionarse con el futuro, hay que aprovechar el presente y esto aplica para cualquier profesión: el cocinero, el taxista, el policía, cualquier oficio o profesión hay que disfrutarla al mil por ciento.

¿Cuando hablamos del uso de lentejuela, chaquira u otros materiales que la hacían muy cara en la actualidad todavía se utilizan como accesorios de lujo?

Antes era carísimo, la lentejuela, la chaquira, hoy puedes ir a la tienda Zara y te encuentras lentejuelas por cuatro pesetas, por lo tanto ha dejado de ser una cosa de lujo y ha pasado a ser un accesorio más democrático.