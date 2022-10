Afinan detalles para concierto de Guns N' Roses en Mérida

A una semana de que la banda estadounidense Guns N' Roses se presente por primera vez en Yucatán, la producción ya se encuentra en Mérida visitando el lugar en donde se realizará el concierto para comenzar con el montaje del escenario.

A través de redes sociales se dio a conocer la noticia, pues parte del equipo logístico de la agrupación de hard rock se presentó al recinto ferial de Xmatkuil, en donde el próximo sábado 15 de octubre tocarán Axl Rose, Dizzy y Slash.

Los autores de canciones como “Sweet Child O’ Mine”, “Paradise City”, “November Rain” y “Welcome to the Jungle” se presentarán en el Centro de Espectáculos de Xmatkuil, ubicado a tres kilómetros hacia el sur de la capital yucateca.

Se espera que a lo largo de la semana comiencen a llegar los camiones de la producción hasta el recinto ferial, para comenzar con el armado del escenario, las luces y el sonido, que compartirán con la banda mexicana de rock Molotov.

Guns N' Roses en Mérida

Se espera la llegada de miles de fans de Guns N' Roses

El sábado las puertas del Centro de Espectáculos de Xmatkuil se abrirán desde las 6 de la tarde y se espera que los primeros artistas suban al escenario en punto de las 9, para que el "gran bailazo" de “Guns” inicie poco después de las 23 horas.

El espacio cuya capacidad máxima es de 30 mil asistentes, cuenta con una superficie de 212 mil metros cuadrados incluyendo las gradas y la explanada, mismas que se llenarán de rockeros el próximo fin de semana.

Con anterioridad el recinto de Xmatkuil ha recibido a grandes artistas como Daddy Yankee y la Banda MS, quienes debido a la gran cantidad de seguidores con los que cuentan en el sureste, abarrotaron las localidades de sus conciertos.

En el caso de Guns N’ Roses, su presentación ha sido esperada desde hace un par de años, pues a finales de 2020 se dio a conocer la posibilidad de la llegada de los estadounidenses, pero debido a la pandemia de Covid-19 se anunció la cancelación del concierto en septiembre de 2021.

Costo de boletos para el concierto

Equipo de producción de Guns N' Roses visitó Xmatkuil para afinar detalles del concierto

El concierto, junto con toda la gira que la agrupación de hard rock realizaría por distintas ciudades de México, se pospuso por un año completo, hasta que a mediados de 2022 confirmaron la fecha en la que se presentarán en Mérida.

Los boletos para el concierto de Guns N’ Roses en Mérida continúan disponibles en la página de la boletera Eticket, con precios desde mil 735 en zona General B, 2 mil 890 en General A, 2mil 890 en Gradas, 2 mil 470 en General VIP, 4 mil 855 en Extreme y 11 mil 564 en Hospitality, más cargos por servicios.

