Advierten en Mérida de fraudes en publicaciones para trabajar en Uber.

En redes sociales de Mérida ha estado circulando en grupos de Facebook anuncios que prometen atractivos pagos por conducir en la plataforma de transporte privado Uber, pero una usuaria señaló que son una farsa porque no pagan el dinero pactado.

De acuerdo con Yoselín A.H., publicar este tipo de mensajes, a través de publicaciones en Facebook, donde se ofrece una cantidad de dinero semanal por trabajar como conductor de Uber en Mérida (sin previo registro), es un fraude, por lo que exhortó a la gente a no ser engañada.

Con capturas de pantalla, la usuaria reveló que debes estar publicando mensajes con ciertas especificaciones por equis cantidad de días para recibir el pago, el cual no menciona; sin embargo, pese a cumplir con eso y ciertas reglas que te ponen, el pago por la publicidad nunca llega.

La mujer indicó que: “Yo creí (en sus estafadores) y tal parece que no sólo a mí me pasó, porque otras personas (de las redes sociales de Mérida) me mandaron inbox diciéndome que ya no gaste mi tiempo en darles publicad (a las publicaciones de Uber)”.

Y es que como usted sabrá si es que está en cualquier grupo de Facebook, este tipo de publicaciones son bastante frecuentes, pero hasta la publicación de Yoselín, no se sabía si era verdad o mentira, por lo que como dijo la usuaria, no pierda su tiempo en engaños.