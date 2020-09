Adoptan perrita en Yucatán para después abandonarla en un basurero

Un usuario de las redes sociales de Yucatán denunció a una persona luego de que abandonó en muy malas condiciones a la perrita que le dio en adopción en el basurero municipal de Cacalchén.

Alvar Patrón fue el encargado de dar a conocer este nuevo caso de maltrato animal en Yucatán, quien mencionó que dio en adopción a la perrita a un conocido, al que no quiso exhibir en redes sociales.

La perrita había sido adoptada 15 días atrás, pero apareció abandonada y llena de garrapatas.

Por azares del destino, Alvar Patrón pasó por el basurero municipal de Cacalchén en donde se encontró a la misma perrita que había dado en adopción 15 días atrás en condiciones lamentables y abandonada.

“La perrita está con sarna y con cientos de garrapatas en el cuerpo por la mala atención de la persona que la tomó en adopción”.

Ese fue el comentario del usuario de Facebook, quien señaló que por este tipo de personas “Dios castiga, manda lo que nosotros llamamos plagas y enfermedades, cuando en realidad nosotros somos esa plaga".

Alvar indicó que no le desea el mal a esa persona, pero indicó que "todo lo que haces se te devuelve", motivo por el cual decidió no ponerlo en evidencia y mencionó que la perrita no pasó 15 días con él.

Perrita abandonada en Yucatán ya fue atendida

El rescatista comentó que el “animalito” ya está en mejores manos y afirmó que “somos más las personas buenas”, ya que agradeció a Adriana Salas, la veterinaria que atendió a la perra que nuevamente rescató.

La perrita fue encontrada por la misma persona que la había rescatado en Yucatán.

Finalmente, Alvar le aconsejó a aquellas personas que rescatan perros a que se fijen a quién o a quiénes le dan perros en adopción, ya que puede que el animalito corra con la mala suerte que la de este caso.

El caso de esta perrita de Cacalchén se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que el tema del maltrato animal en Yucatán sigue dando de qué hablar, debido a la gran cantidad de casos, algunos impactantes.