Adolescente de Yucatán huye de matrimonio arreglado

Con apenas 18 años de edad, una jovencita de Yucatán ya tenía su matrimonio arreglado por sus padres sin importarles que ella quería estar con otra persona un tanto mayor que ella, por lo que previo a su boda huyó de casa.

El sábado 25 de enero llegaron hasta Tinum, el prometido de nombre Jesús K. P. en compañía de sus padres, amigos y familiares para pedir formalmente la mano de la novia, Rebeca C. D.

La novia huyó

Ya todo estaba listo para la boda entre Rebeca de 18 años de edad y Jesús de 26 años de edad, ella parecía verse contenta y ofreció a limpiar el lugar donde se realizaría la boda sin embargo desapareció; su cuenta de facebook fue suspendida y su whatsapp dado de baja.

Los padres de Rebeca estaban conscientes de que su hija no quería casarse con Jesús, sin embargo la boda no dio marcha atrás; al no aparecer el día de la boda se dio aviso a la policía municipal y comenzó la búsqueda de la 'novia fugitiva'.

La boda no se llevó a cabo porque la novia huyó.

Con el amor de su vida

Afortunadamente fue localizada en Uayma donde la joven mujer se había refugiado a lado de su verdadero amor, Gustavo C. C. de 45 años de edad.

Una vez ubicada, la policía no podía hacer nada para que Rebeca regresara con sus padres ya que es mayor de edad y se corroboró que no se encontraba retenida en contra de su voluntad, por lo que esta historia arcaica terminó en un final feliz para la 'novia fugitiva' ya que no puede ser obligada a casarse.

