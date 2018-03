Admitió el asesinato de su mujer; pasará 38 años en prisión

Pasará al menos 38 años en prisión tras admitir haber asesinado a su ex mujer en una comisaría de Peto, al sur del Estado

El juez de control de distrito de Tekax encontró culpable por el delito de feminicidio a Daniel Ch. C., tras haber reconocido que fue responsable de asesinar a su expareja Daniela del Rosario N.R. en Xpechil, comisaría de Peto en febrero pasado. Esta es la tercera sentencia por este delito en Yucatán desde que se aplica el protocolo de investigación en la materia. Como se recordará, el ahora sentenciado ultimó a su ex pareja a machetazos en la localidad antes mencionada, después de que ésta se negara a restablecer su relación sentimental con él. La Fiscalía General del Estado (FGE) exige que la condena contra sea de 38 años. Es de resaltar que los feminicidios van en aumento, ya que el domingo pasado un hombre terminó con la vida de su pareja cuando esta visitó la casa de su ex marido para convivir con sus hijos, pensando que le era infiel. Al día siguiente, un hombre intentó degollar a su esposa.