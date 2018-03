Adeudo del Ayuntamiento de Mérida afecta a la Japay

El incumplimiento de los pagos por parte de la administración de Mauricio Vila Dosal provoca que la dependencia no pueda igualar los sueldos de sus trabajadores

Te puede interesar

Manuel Carrillo Esquivel, director de la Junta de Alcantarillado y Agua Potable de Yucatán (Japay), mencionó que actualmente la dependencia está operando con números negros pese a la morosidad y adeudo del Ayuntamiento de Mérida, aunque esto sí ocasiona problemas para nivelar los sueldos de los trabajadores. Lo anterior lo dio a conocer el propio titular de la dependencia durante la entrega de certificados de alfabetización de nivel primaria y secundaria, así como de competencia laboral en atención al ciudadano en el sector público, donde 43 personas obtuvieron su certificado educativo, así como el de competencia laboral. El funcionario estatal dijo que gracias a los reajustes en gastos de gasolina y otros sectores, además de que hizo un programa para que los morosos paguen, así como los desarrolladores de vivienda, ayudó para que la dependencia cerrara con números negros, pues no presentan deudas pese al adeudo municipal. Respecto a lo último, indicó que para la nivelación de los sueldos de los trabajadores, que es muy disparejo, necesitan el pago del Ayuntamiento por dos demandas, una equivalente a un millón 200 mil pesos y otra por casi tres millones y medio de pesos, cifras que debieron liquidar este año, lo cual no ha sucedido. Al ser cuestionado sobre las demandas, dijo que una son por fugas que ocasionaron constructoras concesionadas por el municipio que asciende a un millón 200 mil pesos, y la otra que es arriba de los tres millones y medio de pesos por las tomas domiciliarias que destruyeron las constructoras al levantar el asfalto de las calles. ‘Nos afecta (el adeudo municipal) porque con ese pago se podrían nivelar los sueldos que no están iguales, pero con las mismas categorías que hay en la Japay’, mencionó Carrillo Esquivel, quien además dijo que la morosidad está al nueve por ciento, cifra que se considera baja si se tiene en cuenta el número de personas.