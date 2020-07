Adaptan combis contra Covid-19 en Mérida, prevención en tiempos de pandemia

Durante esta pandemia hemos visto como las empresas se las han ingeniado para poder laborar conforme a todas las medidas correspondientes de la contingencia por Covid-19, tanto gimnasios, restaurantes, oficinas y demás han puesto separaciones de acrílico para evitar el contagio de los trabajadores y clientes. Es así como el transporte público de Mérida no se ha quedado atrás y ya circulan en redes imágenes de combis con acrílicos entre los asientos para separar a los pasajeros.

Las imágenes de la separación de asientos con acrílicos dentro de las combis de Mérida ha generado varias reacciones en redes.

Ante la idea para prevenir contagios de Covid-19 en las combis, los usuarios de redes no se han quedado callados y algunos opinan que no se trata sólo de instalar los separadores, sino que también debe ponerse empeño en la desinfección frecuente de las unidades, ya que de no hacerlo, inevitablemente se vuelven focos de infección.

Sin embargo no todo son críticas, ya que mucha gente también ha reconocido el esfuerzo del conductor de las imágenes de implementar estas acciones como prevención contra el coronavirus, recalcando la responsabilidad de cada usuario a la hora de usar este tipo de transporte, sugiriendo que todos deben llevar sanitizante para desinfectar su asiento y las agarraderas antes de usarlas.

Usuarios han reconocido el esfuerzo de conductores por prevenir Covid-19 en combis de Mérida.

En tiempos de pandemia las combis se adaptan contra el Covid-19 en Mérida

No es secreto que las combis de transporte público han sido afectadas por la pandemia de Covid-19 en Yucatán además de que algunos opinan que este tipo de transporte es obsoleto y realmente no resuelve las necesidades de la ciudadanía, proponiendo que deberían ser cambiados por autobuses.

Sin embargo esto contrasta con el uso real de los autobuses durante la presente contingencia ya que aunque se reportó que solo se ocuparían a menos de la mitad de su capacidad muchos usuarios han expuesto camiones que rebasan el límite permitido incluso al triple.

