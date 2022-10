Acusan a hombre de usurpar a funeraria en Yucatán

En redes sociales, el Crematorio y Funeraria Nieves denunció a un hombre que se hace pasar como dueño de la misma para robar los servicios contratados al mencionado lugar.

De acuerdo a la denuncia se supo que el día martes 4 de octubre, el crematorio Nieves recibió una llamada para solicitar un servicio.

Según indicaron, la familia se comunicó a las oficinas para solicitar el servicio funerario y cuando acudieron al domicilio, se llevaron la ‘sorpresa’ que ya había llegado una persona que se hacía pasar por empleado de los servicios fúnebres ‘Cervantes’.

Los afectados indicaron que el hombre que llegó a brindar los servicios se hizo pasar como dueño del Crematorio Nieves.

Ante la situación, el Crematorio Nieves se deslindo de toda responsabilidad, ya que alega que los servicios funerarios ‘Cervantes’ no existen en el municipio de Kanasín.

¿Cómo se enteró la funeraria ‘Cervantes’ del servicio?

Se presume que los policías alertan al hombre para que tome los servicios.

Lo extraño del hecho, es como se enteró el hombre del servicio, pues bien, el Crematorio Nieves indica que fueron los policías quienes dieron aviso al hombre.

‘Los policías lo llaman y él se hace pasar por funeraria nieves, no se dejen engañar’.

Ante esta situación, el crematorio afectado emitió un comunicado en la página de facebook donde anuncian sus servicios y adjunto la fotografía del supuesto usurpador.

La funeraria compartió la foto del hombre que supuestamente se hace pasar como dueño del lugar.

Cabe destacar que los afectados denuncian que la funeraria ‘Cervantes’ no está legalmente constituida y que no cuenta con un establecimiento en el municipio de Kanasín, por lo que ponen en alerta a los vecinos de Kanasín para que no se dejen engañar.

